«Братья Италии» существенно повысили электоральный рейтинг

https://static.news.ru/photo/b91e647a-04bc-11eb-8462-fa163e074e61_660.jpg Фото: fratelli-italia.it

Согласно опросам общественного мнения, в Италии зафиксирован рост доверия к оппозиционной правоцентристской партии «Братья Италии». Другая партия из этой коалиции, «Лига», потеряв 0,5% своих избирателей, продолжает возглавлять рейтинг доверия.

За «лигистов» готовы голосовать 24,7% граждан страны. Это всего на 5% больше, чем у находящейся на второй позиции Демократической партии, поддержка которой составляет 20,1% (минус 0,1%), — сообщает «Парламентская газета».

«Движению пяти звёзд», являющемуся партнёром Демократической партии по правящему большинству, доверяют 16,4% избирателей, что на 0,6% больше, чем месяцем ранее. За «Братьев Италии» готовы отдать свои голоса 15,9% избирателей — на 0,9% больше, чем в начале сентября.

Партия «Вперёд, Италия», также являющаяся участником оппозиционной правительству Джузеппе Конте правоцентристской коалиции, понесла потери — её рейтинг доверия упал с 7,1 до 6,6%.

В целом поддержка избирателей правоцентристской коалиции («Лига», «Братья Италии» и «Вперёд Италия»), составляет 48,5%. Правящее большинство, сформированное «Движением 5 звёзд», Демократической партией, партией «Живая Италия» и парламентской группой «Свободные и Равные», поддерживают 42,6% электората.

Как писал NEWS.ru, оппозиционная Демократическая партия Италии намерена выразить вотум недоверия вице-премьеру и главе МВД страны Маттео Сальвини. Резолюцию политическое движение готовится представить в парламенте. По словам депутата от демократов Марии Элены Боски, инициатива продиктована скандалом с возможной причастностью России к финансированию партии Сальвини «Лига», входящей в правящую коалицию. Она также высказала позицию, что у другой партии из правящей коалиции «Движение 5 звёзд» в сложившейся ситуации не может быть иного выбора, кроме как проголосовать за вотум недоверия. Политический скандал, который пошатнул репутацию Сальвини, разразился после публикации на американском сайте BuzzFeed аудиозаписи беседы президента ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлуки Савоини — одного из соратников Сальвини — с предполагаемыми предпринимателями из РФ. Они обсуждали возможную сделку о покупке нефти, дивиденды от которой в размере $65 млн могло бы получить политическое движение «Лига».