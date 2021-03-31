Боррель заявил о «нападении» на него во время визита в Москву

https://static.news.ru/photo/241c340c-925a-11eb-9805-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: mid.ru

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что на него «напали» во время посещения Москвы. Об этом он сказал в интервью журналисту телеканала France 24.

Прошедшие в феврале переговоры с представителями Москвы европейский дипломат считает проявлением агрессии в свой адрес. Таким образом Боррель ответил на вопрос интервьюера, не считает ли он оскорбительным поведение российской стороны.

Это нападение, а не оскорбление, — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что отношения между Россией и ЕС находятся в мёртвой точке.

Боррель был с визитом в Москве 4–6 февраля. По итогам поездки он констатировал, что у России отсутствует интерес к нормализации отношений с ЕС. Он также выразил сожаление, что российские власти не захотели использовать эту возможность для начала конструктивного диалога.

Накануне Боррель также написал в своём блоге, что Россия и Китай объединились для противостояния Западу. Политик проанализировал крупные события, влияющие на международную повестку, и пришёл к выводу, что Евросоюз больше сближается с США, а Россия с Китаем, что вызывает в Европе серьёзные опасения.

Как сообщал NEWS.ru, Боррель заявлял ранее, что Россия является опасной соседкой для стран Евросоюза. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление европейского дипломата, назвав его большой глупостью. Она призвала Евросоюз прекратить высказываться в адрес РФ в обвинительном тоне. По её словам, подобная риторика является недопустимой.