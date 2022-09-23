Bloomberg: мобилизация подтолкнула ЕС к установлению потолка цен на нефть Bloomberg: частичная мобилизация в РФ подтолкнула ЕС к установлению потолка цен на нефть

Объявление в России частичной мобилизации подтолкнуло страны-члены Евросоюза заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть. Документ должен быть подготовлен в течение нескольких недель, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что новый план ЕС имеет много препятствий, и не факт, что в Европе достигнут нужного результата.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, это усилие набрало обороты после того, как президент [России] Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию» <...> и, вероятно, станет частью нового пакета санкций, которые будут предложены Еврокомиссией, — отмечается в сообщении агентства.

Кроме того говорится, что на выходных представители стран, входящих в ЕС, обсудят новые антироссийские санкции, а также рассмотрят ограничения в отношении отдельных лиц и секторов экономики. Источники агентства указали, что предварительное соглашение о потолке цен должно быть достигнуто до неформальной встречи лидеров ЕС в Праге, которое намечено на 6 октября.