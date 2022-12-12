Балканский Донбасс? Зачем Косово превращают в «точку хаоса» Сербы и албанцы в Косово вновь готовы пойти друг на друга после 14 лет относительно мирного сосуществования

Фото: Marjan Vucetic/AP/TASS

Обстановка в Косово резко обострилась минувшей ночью. Группы сербов, которые являются в этом полупризнанном крае этническим меньшинством, перешли от перекрытия дорог к перестрелкам с полицией. Всё указывает на то, что ситуация там развивается по сценарию «управляемого хаоса», и остается понять, кому и для чего необходимы игры с огнем в регионе, который представляет собой этнический пороховой склад.

Не выливайте вино на землю

В ночь на понедельник городок Митровица на севере края Косово разбудил взрыв гранты, которую кто-то метнул в полицейский автомобиль. То, что граната оказалась пиротехническим изделием и никакого ущерба не причинила, не вернуло жителей городка в их постели. Люди среди ночи повалили на улицу, рассерженные не тем, что кто-то прервал их сон, а потому что в грозовой атмосфере в этой части Балкан любого резкого звука достаточно, чтобы запустить процесс эскалации межэтнического конфликта.

Напряженность между косоварами, говорящими по-сербски, и их албаноязычными земляками нагнетается уже не первый месяц. Трения между двумя общинами здесь никогда не прекращались. Объявление Косово 14 лет назад независимым государством (которое Белград не признаёт) загнало взаимную этническую неприязнь на какое-то время вглубь. Но где тонко, там и рвется.

Фото: Visar Kryeziu/AP/TASS Волнения среди косовских сербов могут пойти по нарастающей, с вбрасыванием уже политических требований, вплоть до воссоединения с Сербией

Нынешнее обострение произошло из-за совершенно заурядного бытового конфликта. Полицейские придрались к местному виноделу (сербу), что на партии бутылок, готовых к продаже, на этикетках было указано, что вино произведено в «Косово-и-Метохия, Сербия». Под предлогом, что такого топонима не существует, правоохранители конфисковали бутылки и вылили их содержимое.

В другое время и в другом месте такой инцидент не вышел бы за пределы этой конкретной улицы. Но для «соплеменников» сербского виноторговца поступок албаноязычных полицейских оказалось очередной «последней каплей». Местным жителям совершенно понятно, что «бутылочный» инцидент затеян исключительно для того, чтобы еще раз оскорбить сербов, спровоцировать их на силовые действия, тем самым дав властям основания самим применить силу.

Провоцируются ли такие «наезды» из единого центра или это стихийная «низовая инициатива» албанцев в округе Митровица и трех других северных округах, где сербы составляют большинство — в зависимости от ответа на этот вопрос можно прогнозировать различные сценарии. Либо волнения постепенно ослабнут естественным порядком, как это не раз бывало уже за 14 лет после одностороннего провозглашения отделения от Сербии, либо они будут идти по нарастающей, с вбрасыванием уже политических требований, вплоть до воссоединения с Сербией.

«Я призываю к спокойствию»

Официальный Белград сейчас старается не выглядеть стороной конфликта или даже открыто сочувствовать косовским сербам.

Я призываю сербов к спокойствию. Нападения на служащих KFOR и EULEX (гражданская миссия Евросоюза в Косово. — NEWS.ru) недопустимы, — заявил в воскресенье президент Сербии Александр Вучич.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Сербии Александр Вучич

Если говорить без обиняков, то косовские сербы поддались на провокацию, которую им подстроили власти Приштины, когда потребовали поменять номерные знаки на автомобилях. Эти знаки с сербской символикой остаются последней ниточкой, связывающей сербов с их «большой родиной». В Приштине прекрасно понимают, что это требование выходит далеко за рамки автомобильной тематики, и тем не менее настаивают на его выполнении до конца нынешнего года. В ноябре, когда был озвучен крайний срок для замены номеров, сербы ответили «общенациональной забастовкой»: все сотрудники государственных учреждений Косово сербской национальности в количестве 600 человек, включая судей и полицейских, организованно уволились с работы.

Поскольку последствия требований об «албанизации» автомобильных номеров для гражданского мира в крае были очевидны с самого начала, не возникает сомнений в том, что в Приштине сознательно пошли на обострение. Это только кажется бредовым, что власти преднамеренно раздувают гражданский конфликт на своей территории. Но в случае с Косово, которое полтора десятилетия существует в подвешенном состоянии — и как субъект международного права, и как сообщество, — инициаторы раздувания конфликта за ценой не постоят: лес рубят — щепки летят.

Это достаточно четко прослеживается в официальной позиции премьер-министра Косово Альбина Курти. Со стороны властей в Приштине прослеживается стремление как можно быстрее интернационализировать внутренний конфликт. Если в субботу он еще говорил о том, что Приштина «ищет не конфликта, а диалога и мира», то уже в воскресенье тональность заявлений Курти стала менее миролюбивой.

Я хочу объявить прямо и недвусмысленно: Республика Косово будет себя решительно защищать. Если понадобится, то с применением силы, — заявил Курти.

Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Косово Альбин Курти

В понедельник Альбин Курти запросил помощи у сил KFOR — натовского контингента, отвечающего за поддержание мира в нестабильном крае. Курти хочет, чтобы возведенные сербами дорожные заграждения разобрали именно военнослужащие международных сил — если этим попытаются заняться албаноязычные полицейские (а других после ноябрьского массового увольнения сербских сотрудников там нет), то местные сербы, скорее всего, просто не дадут им это сделать.

Надвигается хаос?

Как это может выглядеть на практике, было продемонстрировано в минувшие выходные. По полицейским при попытке приблизиться к заграждениям на дороге у озера Газиводе (через него проходит граница между Косово и Сербией) несколько раз открывали огонь. Пока это был огонь предупредительный — сербы стреляли над головами албанцев, те отвечали так же. Но в какой-то момент с одной из сторон кто-то может взять прицел ниже. С этого момента управляемый хаос перейдет в категорию неуправляемого, и брюссельские соглашения по Косово 2013 года с большой долей вероятности разделят судьбу Минских соглашений по Донбассу.

Фото: Nikos Pilos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аналогия между Донбассом и Косово просматривается не только историческая. Именно начало военных действий на Украине придало албанским националистам в Приштине уверенности в том, что сейчас самое подходящее время разрубить гордиев узел, сказала NEWS.ru профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

Косовский премьер поощряет провокации против сербов, потому что ощущает за собой поддержку ЕС и НАТО. Для него это очень простое уравнение — поскольку народ Сербии поддерживает Россию с самого начала военной спецоперации, то Запад автоматически примет сторону Приштины в противостоянии с Белградом. Поведение Курти становится всё более жестким. Внутри Косово он не даёт сербам создать сообщество муниципалитетов; на международном направлении планирует на этой неделе подавать заявку на вступление Косово в ЕС, и т. д. При этом в Брюсселе и Берлине отказывают Белграду в требовании разместить на севере Косово сербский военный контингент, хотя это предусмотрено резолюцией СБ ООН 1244. Западу кажется, что хаос в Косово будет управляемым, поэтому усиливать его выглядит выгодным и для Брюсселя, и для Вашингтона. То, что эскалация приведет к жертвам, никого там не интересует — главное, чтобы сохранять перманентно хаотизирующуюся точку на карте, которая создает дискомфорт и для Белграда, и для Москвы.

Пример Донбасса показал, что после того как конфликт наберет определенную критическую массу, цепную реакцию уже невозможно будет остановить. Зная, что в сербском сообществе Косово, как и в албанском, немало тех, кто готов «монетизировать» задетые национальные эмоции, вариант «стенка на стенку» выглядит там всё более реальной перспективой отмечания нового, 2023 года.

Хронология конфликта

Противостояние албанцев и сербов в Косово уходит вглубь веков, но в «горячую фазу» этот межэтнический конфликт перешел в 1990-х годах, в процессе распада бывшей Югославии. Сербы, будучи самой многочисленной нацией среди шести республик СФРЮ, стали инициаторами этнических чисток в каких-то из них и жертвами — в других.

Межэтнические столкновения в автономном крае Косово начались почти сразу после того, как в сентябре 1991 года его скупщина (парламент) объявила независимость от Белграда. Тогда независимость признала только Албания. К 1996 году край обзавелся собственной «освободительной армией» (АОК), которая начала диверсионную войну против представителей еще существовавшей Союзной Югославии (которая среди албанцев ассоциировалась с Сербией). АОК в этот период «воевала» в том числе с сербскими кладбищами, сравнивая их с землей. Сербы отвечали примерно тем же — в ходе этого противостояния ни та ни другая сторона особо не церемонилась с противником.

АОК и армия СРЮ несколько лет превращали города друг друга в суверенные руины, пока в дело не вмешалось НАТО. Миротворческий корпус KFOR был размещен в Косово в 1999 году согласно резолюции СБ ООН № 1244.

В марте 2004 года в Косово произошли массовые беспорядки, направленные против оставшихся в крае сербов. Погибли 35 человек, более 900 были ранены.

7 февраля 2008 года парламент Косово вновь объявил о независимости края. Уже через месяц по всему Косово сербы развернули по сути партизанскую войну, атакуя как учреждения самопровозглашенного «государства», так и силы KFOR. Тем не менее 22 июля 2010 года Международный суд ООН признал законность решения властей Косово о провозглашении независимости от Сербии.

Тем не менее насилие в крае никогда полностью не прекращалось. В июле 2011 года возник конфликт между властями Косово и косовскими сербами за контроль над погранпереходами.

Нынешнюю вспышку конфликта вызвало требование Приштины, объявленное в августе 2022 года, перевыпустить личные документы жителей, изъяв оставшиеся паспорта и автомобильные номерные знаки с сербской символикой.

В минувшую пятницу косовская полиция арестовала своего бывшего коллегу, серба Деяна Пантича, который якобы пытался устроить погром на своем бывшем месте работы. Для его сербских «соплеменников» это оказалось очередным доказательством того, что власти Приштины начали кампанию по выдавливанию сербов с территории округа Митровица и трех других северных округов, где сербы составляют большинство.