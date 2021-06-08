Аналитик объяснил «опасность» умерших артистов для Украины

https://static.news.ru/photo/2ecd19b0-61af-11eb-b062-fa163e074e61_660.jpg Василий Лановой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Власти Украины пытаются всячески разорвать культурные связи с Россией, в том числе путём запрета творчества артистов. Так руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв объяснил нахождение в списке деятелей, представляющих угрозу национальной безопасности страны, умерших российских артистов Иосифа Кобзона, Олега Табакова, Василия Ланового. Слова аналитика приводит РИА Новости.

По данным сайта украинского Министерства культуры и информационной политики, в список деятелей, представляющих угрозу для национальной безопасности страны, внесены 199 человек. Список регулярно обновляется, последний «апгрейд» делался 28 мая — тогда в него попали ещё семь россиян, включая актрису Веру Алентову и основателя кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссея Пипию.

В то же время, из списка не были исключены умершие мастера российской культуры — Кобзон, Табаков, Лановой. По словам Андрея Золотарёва, таким образом логика данного списка приобретает исключительно ритуальный характер. Кроме того, аналитик не исключает, что украинский Минкульт просто до сих пор не сверил информацию о живых и умерших участниках списка.

Это очередной показатель качества работы госаппарата, которая уже стала притчей во языцех, — отметил эксперт.

Список деятелей культуры, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины, впервые был обнародован в августе 2015 года. Изначально в него попали певцы Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. С тех пор список регулярно пополняется.

Ранее стало известно, что украинская телеведущая Оксана Марченко, которая приходится супругой главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, попала в базу данных сайта «Миротворец».