Аналитик объяснил «опасность» умерших артистов для Украины

Власти Украины пытаются всячески разорвать культурные связи с Россией, в том числе путём запрета творчества артистов. Так руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв объяснил нахождение в списке деятелей, представляющих угрозу национальной безопасности страны, умерших российских артистов Иосифа Кобзона, Олега Табакова, Василия Ланового. Слова аналитика приводит РИА Новости.
По данным
В то же время, из списка не были исключены умершие мастера российской культуры — Кобзон, Табаков, Лановой. По словам Андрея Золотарёва, таким образом логика данного списка
Это очередной показатель качества работы госаппарата, которая уже стала притчей во языцех, — отметил эксперт.
Список деятелей культуры, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины, впервые был обнародован в августе 2015 года. Изначально в него попали певцы Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. С тех пор список регулярно пополняется.
Ранее стало известно, что украинская телеведущая Оксана Марченко, которая приходится супругой главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, попала в базу данных сайта «Миротворец».