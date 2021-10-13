Силовики задержали открывшего стрельбу в Москве школьника

Молодого человека, устроившего стрельбу рядом с московской школой № 1260, задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщили в МВД. У нарушителя было страйкбольное ружьё, передаёт ТАСС.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Сотрудниками полиции задержан молодой человек, который стрелял из страйкбольного оружия в Москве, — рассказали в МВД.

При этом агентство со ссылкой на источники пишет , что огонь открыли из автомата. По информации СМИ, стрелку 17 лет.

О стрельбе в московской школе стало известно днём 13 октября. Очевидцы рассказали, что силовики оцепили образовательное учреждение и час не выпускали детей из здания.

Как сообщили свидетели ЧП, парень с автоматом долгое время стоял рядом с учебным заведением, после несколько раз выстрелил в воздух и скрылся. После сообщений о стрелке, учителя и школьники учебного заведения забаррикадировались в кабинетах. Позже стало известно, что здание школы оцепили, приехал ОМОН. Как сообщают ученики, силовики проверяли некоторые классы.

Перепуганных родителей целый час не пускали в образовательное учреждение, заявив, что якобы идут учения.