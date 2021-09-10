Шесть человек пострадали при взрыве газа в Ельце

Шесть человек, включая одного ребёнка, пострадали при взрыве бытового газа в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области. Под завалами могут находиться семь человек, сообщает РЕН ТВ.

Взрыв в двухэтажном доме произошёл после полуночи, причины пока неизвестны. Жители дома эвакуированы и направлены в пункт временного размещения. На месте происшествия работают экстренные службы. На данный момент из-под завалов извлечены два человека.

Последнее крупное ЧП, связанное со взрывом бытового газа, произошло в подмосковном Ногинске. В результате ЧП погибли семь человек. По предварительным данным, эпицентр взрыва находился в квартире, где проживала многодетная семья. Люди включили газ, чтобы согреться.

Ранее в Звениговском районе Марий Эл произошёл взрыв газа в 16-квартирном доме. В результате ЧП два человека получили ожоги, они госпитализированы. Взрывной волной в квартире выбило дверь и окно.