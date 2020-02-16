https://static.news.ru/photo/882328be-50d6-11ea-83d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители города Озёрск Челябинской области напали на станцию скорой помощи. Они пытались достать результаты освидетельствования, проведённого ранее.

Сотрудники медицинской организации оказали сопротивление нападавшим и вызвали представителей правоохранительных органов, передаёт ozersk74.ru.

В местном МВД сообщили Cheltv.ru, что в настоящий момент по данному факту заведено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Челябинске скорая помощь не приехала к четырёхлетнему мальчику с открытым переломом. Родители ребёнка ждали помощи более 40 минут. В мэрии Челябинска прокомментировали, что в соответствии с указом Минздрава России, перелом руки не входит в первую категорию медицинской помощи. В таких случаях вызов передают в «неотложку», время прибытия которой около двух часов.