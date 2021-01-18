МЧС: четыре человека найдены живыми после схода лавины в Домбае

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Спасатели нашли четырех человек, которые не выходили на связь после схода лавины в Домбае Карачаево-Черкессии. Как сообщили в главке МЧС, они ранее не отвечали родственникам, но их удалось найти живыми.

Ранее четыре гражданина, которые, по информации родственников, не выходили на связь, в итоге были найдены, — сказал замначальника ГУ МЧС по региону Антон Шахбазян агентству РИА «Новости».

Он также рассказал, что сотрудники МЧС завершили обход всех гостиниц в районе, где сошла лавина – все постояльцы находятся в своих номерах.

Лавина в Домбае сошла на лыжную трассу 18 января. Предположительно, она стала следствием сейсмического воздействия другой лавины, которую принудительно спустили неподалеку. Прокуратура Карачаево-Черкессии начала проверку по факту схода лавины.

Под снегом нашли тело президента федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурата Маршанкулова.

Как писал ранее NEWS.ru, поисково-спасательные работы на горнолыжном курорте были временно приостановлены до утра из-за наступления темного времени суток и усилившейся метели.