16+

Рубрики

Медиа

Архив

Осьминог
ЧП

Мёртвый берег: фото погибших животных в экокатастрофе на Камчатке

14:40, 04 октября 2020 83
Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

На Камчатке произошла экологическая катастрофа. На берег Халактырского пляжа выбросились тысячи морских животных.

По словам экологов, взявших пробы воды в районе бедствия, содержание нефтепродуктов в пробах превышено в 3,6 раза, фенола — в 2,5 раза. Отмечается, что ещё несколько недель назад катавшиеся в районе пляжа сёрфингисты испытывали недомогание и проблемы со здоровьем.

Морская звезда

Анна Стрельченко/ТАСС

Ларга

Александр Пирагис/РИА Новости

Осьминог и морские обитатели

Анна Стрельченко/ТАСС

Морские ежи

Александр Пирагис/РИА Новости

Краб

Анна Стрельченко/ТАСС

Морские звёзды и рыба

Анна Стрельченко/ТАСС

Осьминог

Анна Стрельченко/ТАСС

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео