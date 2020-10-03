Мёртвый берег: фото погибших животных в экокатастрофе на Камчатке

На Камчатке произошла экологическая катастрофа. На берег Халактырского пляжа выбросились тысячи морских животных.
По словам экологов, взявших пробы воды в районе бедствия, содержание нефтепродуктов в пробах превышено в 3,6 раза, фенола — в 2,5 раза. Отмечается, что ещё несколько недель назад катавшиеся в районе пляжа сёрфингисты испытывали недомогание и проблемы со здоровьем.
Морская звезда
Анна Стрельченко/ТАСС
Ларга
Александр Пирагис/РИА Новости
Осьминог и морские обитатели
Анна Стрельченко/ТАСС
Морские ежи
Александр Пирагис/РИА Новости
Краб
Анна Стрельченко/ТАСС
Морские звёзды и рыба
Анна Стрельченко/ТАСС
Осьминог
Анна Стрельченко/ТАСС
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