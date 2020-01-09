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После успешного открытия газопровода «Турецкий поток» Станислав Митрахович, который является ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности, рассказал о том, какие перспективы ждут Россию при экспорте газа в Европу.

По мнению Митраховича, «Турецкий поток» может быть продлён, пишет «ПолитЭксперт». Существуют как минимум два варианта продления «Турецкого потока» дальше в Европу — строительство Балканского газопровода либо продление турецкого, — сказал...