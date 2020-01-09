До запуска «Турецкого потока» российский газ транспортировался до Болгарии, а потом половина потока по Трансбалканскому газопроводу возвращалась обратно в Турцию. Сейчас Турция переключилась на приём газа напрямую из морской магистрали.
В день официального запуска «Турецкого потока» поток из Болгарии в Турцию упал почти до нуля. И поток из Турции в Болгарию сократился до величины, соразмерной с потреблением этой страны (приём газа из Турции за 8 января — 15 млн кубометров, национальное потребление — 12,834 млн кубов), — сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные информационной платформы ENTSOG.
Как писал NEWS.ru, благодаря запуску газопровода «Турецкий поток» Турция будет получать 15,7 млрд кубометров газа, другие 15,7 млрд пойдут дальше в Европу. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на церемонии ввода трубопровода в эксплуатацию.