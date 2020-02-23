Закредитованность российских домохозяйств продолжает расти, выяснил NEWS.ru. Такие выводы следуют из доклада проекта ОНФ «За права заёмщиков». Эксперты проанализировали данные Центробанка, Федеральной службы государственной статистики и других источников.

Отношение среднего объёма задолженности к доходу на домохозяйство, выросло в IV квартале до 31%, по сравнению с 28% в I и 30% в III квартале. Это значит, что около трети доходов средняя семья в РФ тратит на обязательные выплаты. С начала года совокупные долги россиян по банковским кредитам увеличились на 15%, до 17,6 трлн рублей.

В тоже время портфель «плохой» задолженности перед финорганизациями сократился с 757,5 млрд годом ранее до 729,97 млрд рублей. Этот фактор в совокупности с ростом портфеля розничных кредитов привёл к тому, что доля «просрочки» по займам за 2019 год сократилась с прошлогодних 5% до 4,2%. Этот показатель продолжает снижаться, что указывает на стабильное состояние «плохих» долгов на балансах банков.

Если в начале 2010 года каждый экономически активный житель РФ имел не более 3 тыс. рублей просроченного долга, то сегодня это уже 18–20 тыс. рублей, что соизмеримо с месячным заработком в ряде регионов. Ранее Центробанк сообщал, что 53,7% всех займов выдаются физлицам, которые уже платят по кредитам свыше 50% от своих ежемесячных доходов. А почти 37% — это заёмщики, отдающие более 80% от заработка.

В абсолютном выражении средняя задолженность у домохозяйств в 2019 году по РФ составила 311,1 тыс., годом ранее — 273,6 тыс. рублей. Средняя «просрочка» — 12,9 тыс., годом ранее — 13,4 тыс. рублей. Уровень закредитованности домохозяйств в Тыве превысил 50%, свыше 40% — в Иркутской области, Калмыкии, Чувашии, Мордовии, Коми, Республике Марий Эл, Тюменской, Ленинградской и Новосибирской областях. По доле просроченных долгов лидирует Ингушетия — увеличение на 13%, в топ-5 входят Северо-Кавказские республики, Бурятия и Адыгея.

Согласно отчёту Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2019 году средний размер автозаймов увеличился на 6,4%, составив 787,2 тыс. рублей. Самая высокая динамика роста данного продукта в Республике Башкортостан (+10,9%), Ставропольском крае (+10,5%), Оренбургской области (+10,2%), Санкт-Петербурге (+9,8%), Рязанской области (+9,7%) и Москве (+9,5%). Умеренный рост среднего размера автокредита в 2019 году связан с подорожанием импортных автомобилей, а также ужесточением процессов скоринга заемщиков с целью минимизации банковских рисков, считают в ОНФ. При выдаче займов в приоритете были клиенты, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на приемлемом уровне, полагают эксперты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В России по-прежнему остаются востребованными услуги микрофинансовых организаций. Так, по данным НБКИ, в IV квартале 2019 года средний размер «займа до зарплаты» вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 8,2 тыс. рублей.

НБКИ в 2019 году сообщал о годовом увеличении числа выдачи розничных кредитов на 2,7%, всего 19,45 млн. Причём, в IV квартале 2019 года по сравнению с аналогичным показателем 2018 года зафиксировано их снижение на 1,6%. Наивысшая динамика роста в Тюменской области (12,4%), Ставропольском крае (11,7%), Москве (11,5%), Омской области (11,4%), а также в Ханты-Мансийском АО (10,8%). В то же время во Владимирской (-3,5%) и Белгородской (-0,2%) областях количество выданных потребкредитов уменьшилось.

«Мы прогнозируем, что на фоне повышения цен и увеличения уровня долговых обязательств физлиц, кратковременный эффект от инструментов рефинансирования и реструктуризации вскоре закончится», — отмечает руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева. Она уверена, что развитие института финансового уполномоченного и его распространение на решение досудебных споров с финансовыми организациями позволит снизить градус напряжения между теми, кто даёт и теми, кто берёт деньги в долг. В то же время, говорит собеседник, финомбудсмен не поможет тем, кто из-за собственной финансовой безграмотности становится жертвами нелегальных кредиторов и мошенников.

Мы считаем, что необходимо создать сеть правозащитных центров в регионах, которые могли бы не просто проводить консультации для граждан, повысить качество информирования населения, но и оказывать поддержку при обращении в компетентные органы, составлять тексты обращений, заявлений и исков. Евгения Лазарева руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков»

Согласно докладу, ОНФ, банковские депозиты на 1 января 2020 года составили 30,7 трлн рублей. Из них 80% приходятся на вклады в рублях, 20% — в иностранной валюте.