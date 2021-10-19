Власти спрогнозировали падение уровня бедности до исторического минимума

Уровень бедности в России в 2021 году и последующие три года будет сокращаться более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. По итогам 2023 года он достигнет исторического минимума, сообщают «Известия».

Такие данные приводятся в «Едином плане по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и плановый период до 2030 года». Согласно документу, в этом году доля людей с доходами ниже прожиточного минимума должна снизиться до 11,4% (ранее планировалось до 12,1%). В 2022 году уровень бедности должен упасть до 10,8% (ранее планировалось до 11,5%), в 2023 — до 10,1% (ранее планировалось до 10,9%), в 2024 — до 9,6% (ранее планировалось до 10,4%).

При этом, согласно прогнозу, к концу 2023 года показатель уровня бедности опустится до исторического минимума за весь постсоветский период, это 10,7% по итогам 2012 года. Целевой показатель на 2030 год так и остался на уровне 6,5%, что соответствует поставленной президентом задаче о снижении уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом.

По данным Росстата, в 2020 году уровень бедности снизился с 12,3 до 12,1%, что составляет 17,8 млн человек. Этот показатель рассчитывается ведомством как доля численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в процентах в общей численности населения.

Ранее Федеральная служба государственной статистики (Росстат) разместила на портале госзакупок контракт на разработку рекомендаций по выборочному наблюдению за доходами россиян. Работа должна быть выполнена к середине декабря 2021 года и позволит получать более точную информацию о доходах граждан РФ.