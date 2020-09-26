В Совфеде призвали к гармонизации законодательства России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В некоторых направлениях в законодательстве между Москвой и Минском в сфере экономики, образования и цифровизации необходима синхронизация. Так считает первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев.

Об этом он заявил во время форума регионов России и Белоруссии.

Одним из видов так называемого мягкого права являются модельные законы, такие инструменты могли бы повысить эффективность гармонизации правовых пространств наших стран. В частности, такая работа может быть проведена в области цифровизации, — приводит слова Полетаева РИА Новости.

Помимо этого сенатор считает необходимым сделать более гармоничными законы двух стран в сфере экономики. Прежде всего, пояснил Полетаев, это нужно для создания одинаковых условий хозяйственной деятельности, а также в сфере образования.

По мнению первого зампреда комитета по конституционному законодательству, особенно актуальной синхронизация законодательств двух стран становится именно в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Политаев указал на постоянные попытки переписать историю и в этом контексте особенно важным становится сохранение неприкосновенности памяти о Великой отечественной войне.

Как писал NEWS.ru, посол РФ в Белоруссии рассказал о помехе транспортному сообщению двух стран.