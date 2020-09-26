В Совфеде призвали к гармонизации законодательства России и Белоруссии

В некоторых направлениях в законодательстве между Москвой и Минском в сфере экономики, образования и цифровизации необходима синхронизация. Так считает первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев.
Об этом он заявил во время форума регионов России и Белоруссии.
Одним из видов так называемого мягкого права являются модельные законы, такие инструменты могли бы повысить эффективность гармонизации правовых пространств наших стран. В частности, такая работа может быть проведена в области цифровизации, — приводит слова Полетаева РИА Новости.
Помимо этого сенатор считает необходимым сделать более гармоничными законы двух стран в сфере экономики. Прежде всего, пояснил Полетаев, это нужно для создания одинаковых условий хозяйственной деятельности, а также в сфере образования.
По мнению первого зампреда комитета по конституционному законодательству, особенно актуальной синхронизация законодательств двух стран становится именно в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Политаев указал на постоянные попытки переписать историю и в этом контексте особенно важным становится сохранение неприкосновенности памяти о Великой отечественной войне.
Как писал NEWS.ru, посол РФ в Белоруссии рассказал о помехе транспортному сообщению двух стран.
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