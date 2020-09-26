Посол РФ в Белоруссии рассказал о помехе транспортному сообщению двух стран

https://static.news.ru/photo/24109110-00f1-11eb-9af0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Посол России в Белоруссии рассказал, что Москва и Минск хотели бы восстановить сообщение всеми видами транспорта в полном объёме. Однако этому препятствует вторая волна пандемии COVID-19, которая накрыла Европу.

Дипломат коснулся темы транспортного сообщения в интервью белорусскому телеканалу СТВ. По его словам, «Европа уже полыхает» и во многих странах очевидно резкое увеличение числа заболевших.

COVID не отступил. И в этом плане забота о безопасности людей, об их здоровье, об их жизнях, наверное, на первом плане. А наш комфорт снижен сегодня. Может быть, не очень приятно, что мы не всегда можем подняться, поехать в Москву, в Петербург, в Брянск или Псков, как и наоборот, — отметил Мезенцев.

Дипломат призвал граждан двух стран запастись терпением. Он указал, что авиасообщение в ограниченном объёме уже восстановлено — между Россией и Белоруссией летают два рейса «Аэрофлота» и два — Belavia. Мезенцев заверил, что в будущем обязательно добавятся новые рейсы. Пока же, по его словам, «все руководители — заложники мнения санитарных врачей».

26 сентября в Минске приземлился Airbus A330 «Аэрофлота». Как писал NEWS.ru, это был первый с момента остановки авиасообщения из-за пандемии пассажирский борт, прибывший в Белоруссию из России.