В России выросла стоимость товаров для сна

https://static.news.ru/photo/0d5a5116-b9fe-11ea-9343-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Россияне покупали кровати с марта по июнь 2020 года в среднем за 8266 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель вырос на 23%. Однако продажи такого вида товара упали на 20%. Об этом NEWS.ru сообщил оператор фискальных данных «Такском», который проанализировал 19 млрд кассовых чеков.

Вместе с тем рост стоимости приобретаемых товаров отмечен в отношении одеял (+3%, средняя цена 1745 рублей), подушек (+3%, 728 рублей) и постельного белья (+18%, 667 рублей).

В то же время жители страны стали экономить на матрасах (–4%), стоимость которых в рассматриваемый период составляла в среднем 3305 рублей. Люди покупали их на 21% реже, чем в прошлом году.

Ранее NEWS.ru писал, что средняя стоимость общего анализа крови в России за пять лет выросла на 21%. Если в мае 2015 года за него пришлось бы отдать 325 рублей, то в этом же месяце 2020 года — 393 рубля, свидетельствуют данные Росстата.