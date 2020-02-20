Председатель комитета по гостиничному бизнесу московского отделения «Деловой России» Дмитрий Шлопак сообщил NEWS.ru о работе по подготовке отельерами чёрного списка клиентов-нарушителей порядка.

Правила предоставления гостиничных услуг недостаточно защищают права владельцев средств размещения, считает Шлопак. Документ, принятый правительством РФ в 2015 году, требует изменений, и связано это со структурными переменами в бизнес-сообществе.

Есть идея создать межотельный чёрный список. Кстати, сетевые компании уже используют неформальный black list клиентов. Но задача сообщества — выработать не механизм борьбы с этими людьми, а усмирять их видом наказания. У нас будет оружие, которое даст понять постояльцам, что, если они будут вести себя подобным образом, это приведёт не только к возможному отказу в заселении в нашей сети отелей, но и в других гостиницах. Дмитрий Шлопак глава комитета по гостиничному бизнесу московского отделения «Деловой России» глава комитета по гостиничному бизнесу московского отделения «Деловой России»

По словам собеседника, сложнее всего бороться с любителями табака. Часть клиентов предпочитает заплатить за «сигаретный дым» денежную сумму в размере штрафа, другие открыто демонстрируют свою безнаказанность. В связи с этим, по мнению отельеров, в правилах предоставления гостиничных услуг следует предусмотреть запрет курения. Таких постояльцев будут ждать санкции, в том числе возможное занесение в вышеупомянутые списки.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас гостиница может выселить клиента за причинение ущерба имуществу. Однако средство размещения не вправе в дальнейшем отказывать потребителю и вносить его в чёрные списки. В частности, в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа по одному из дел говорится, что «факт, что потребитель ранее нарушал правила проживания в гостинице, сам по себе не свидетельствует о том, что постоялец обязательно повторно допустит такие нарушения при последующем обращении в гостиницу». В итоге администраторы идут на хитрость и ищут возможность отказать в заселении вандалам.

Нередки случаи, когда клиент что-то ломает в номере. Например, бросает стакан в телевизор. Администратор вызывает участкового, а гость говорит: подавайте в суд. Ведь только за доказанное в суде вандальное поведение можно требовать компенсацию. В итоге владельцу отеля, чтобы возместить ущерб от поломки телевизора, который стоит 10 тысяч рублей, нужно нанимать юриста и тратить гораздо большую сумму, — сообщил NEWS.ru представитель «Деловой России».

Подобные ситуации характерны, скорее, для трёхзвёздочных отелей, чем для гостиниц премиум-класса, где есть бдительная служба безопасности, рассказал Шлопак. Впрочем, он рекомендует бизнесу в данной сфере брать пример с авиаотрасли, где нарушителей порядка на борту самолёта ждут не только штрафы, но и уголовные статьи.

Автор предложенных нововведений по чёрному списку подчеркивает, что они не затронут вопросы защиты персональных данных.

По мнению руководителя юридической компании Darlis Дарины Лисецкой, отельеры имеют шансы изменить гостиничные правила.

Будет целесообразным приведение в единство всех нормативно-правовых актов: так как подобный запрет уже указан в федеральном законе, то он должен содержаться и в специализированном документе — правилах предоставления гостиничных услуг. Дарина Лисецкая руководитель юридической компании Darlis руководитель юридической компании Darlis

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов считает, что сегодня данные правила в большей степени защищают постояльцев, чем бизнес. Тем не менее, новые штрафные санкции всегда делят общество на тех, кто «за» и тех, кто «против».

Вопрос в том, что некоторые нормы законодательства не всегда решаются просто. Неясно, какой будет правоприменительная практика данных нововведений. Доказать факт вандализма непросто. Вадим Прасов вице-президент Федерации рестораторов и отельеров вице-президент Федерации рестораторов и отельеров

Предложенные бизнесом идеи по реформированию правил предоставления гостиничных услуг уполномоченная по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева передаст столичному мэру Сергею Собянину. Ожидается, что в конце I квартала 2020 года градоначальник выступит с ежегодном докладом в правительстве Москвы, в том числе с инициативами от предпринимателей. Изменения в правилах гостиничных услуг Шлопак предложил вынести на публичное обсуждение.