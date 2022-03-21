В «Нафтогазе» заявили о продолжении транзита российского газа

Компания «Нафтогаз Украины» продолжит транзит российского газа в Европу пока остаётся такая техническая возможность. Об этом глава компании Юрий Витренко заявил в интервью Bloomberg TV. Он отметил, что вопрос поставки топлива сложен и его обсуждение ведётся не только на Украине.

На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа, — сказал Витренко.

Он добавил, что российские военные в ходе спецоперации стараются не наносить ущерб инфраструктуре, необходимой для транзита газа.

Ранее компания «Газпром» сообщила, что продолжает поставки газа для транзита через Украину в штатном режиме согласно заявкам потребителей из Европы. По контракту «Газпром» выполняет обязательства перед Украиной по транзиту газа в размере 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки.

При этом «Газпром» на аукционе 21 марта не заказал прокачку природного газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа в апреле. Аукцион по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на этот же месяц был отменён.