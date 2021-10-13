В Минэнерго сообщили о росте поставок угля из России в Европу

Поставки угля из России в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Партнёры из ЕС также интересовались увеличением поставок угля и газа из России, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр энергетики России Николай Шульгинов.
Коснувшись продолжающегося энергетического кризиса в Европе, министр
И это запрос пока только на один месяц — на октябрь. Что будет дальше, пока нет таких запросов, но я думаю, что <...> объёмы этих поставок будут определяться той технической возможностью, которая сегодня существует, — рассказал Шульгинов.
Ранее подорожание угля ускорилось вслед за стремительным увеличением стоимости природного газа и дефицита предложения угля на рынке Европы. В конце сентября стоимость энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг в Европе выросла на 16,5%, достигнув $232,2 за тонну. Это максимум за последние 20 лет.