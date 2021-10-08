В Европе нашли способ решить проблемы с ценами на газ

Представители Евросоюза намерены обсудить возможность совместных закупок и хранения природного газа. Это повысит энергоустойчивость региона и поможет преодолеть последствия газового кризиса, с которым Европа столкнулась в последние месяцы, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает , что Еврокомиссия также подготовила документ, в котором содержатся предложения по снижению налогов и увеличению объёмов государственной помощи для компаний. Предусмотрена и поддержка малообеспеченных и самых уязвимых слоёв населения.

ЕК собирается рассмотреть способы быстрого перехода на возобновляемые источники энергии. Его будут поощрять и форсировать, поскольку в Брюсселе считают «зелёную» энергетику самой надёжной страховкой в будущем от шоков, подобных нынешнему.

В документе отмечается, что цены на газ снизятся к апрелю 2022 года, но, скорее всего, стоимость энергоресурсов будет выше средних показателей предыдущих лет.

Ранее стало известно, что недавно цены на газ в Европе побили все антирекорды и достигли значения почти в $2000 за тысячу кубометров. Немецкий политолог Александр Рар считает главной причиной кризиса провал «зелёных» сделок Евросоюза на рынке энергетики. По его словам, Европа в скором времени «будет судорожно закупать новые объёмы газа в России».