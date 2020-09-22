Трудовые доходы в мире упали с января по сентябрь на $3,5 трлн

https://static.news.ru/photo/2a1905ee-fcda-11ea-b47d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Трудовые доходы в мире с начала 2020 года упали на 10,7% ($3,5 трлн) по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ). В документе отмечается, что показатели не учли поддержку, получаемую работниками благодаря принимаемым властями мерам на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID19).

Сильнее всего трудовые доходы упали в государствах с низкими и средними зарплатами на душу населения — до 15,1%. В регионе Северной и Южной Америки, больше других пострадавшем от вспышки COVID-19, снижение составило в среднем 12,1%, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Увеличение госдолга Соединённых Штатов Америки в итоге приведёт к глобальным перестановкам в мировой экономике и лишит Белый дом финансового господства, считает глава сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков. Бюджетное управление Конгресса США обнародовало отчёт о состоянии финансового сектора страны. Эксперты пришли к мнению: к концу 2020 года госдолг США почти сравняется с их доходами — составит 98% ВВП. Учитывая нынешние тенденции, суверенная задолженность Вашингтона продолжит быстро расти. К 2050 году она может достигнуть 195% ВВП. В начале 2020-го, до пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), этот прогноз показывал 180%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что финансовая разведка США (FinCen) через ряд «посредников» передала международному консорциуму журналистов-расследователей «Кентавр» ряд своих досье о сомнительных финансовых операциях. Контора эта играет роль не только регулятора и надсмотрщика, но и влиятельной геополитической силы, активно действующей в глобальном мире.