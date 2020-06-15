СМИ: водителям оплатят переход с бензина на газ

https://static.news.ru/photo/eac9ae96-afa1-11ea-881b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государство компенсирует перевод автомобилей с бензина на газ. Решение связано с реализацией антикризисных мер. Субсидии могут увеличить с 30 до 60%, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его мнению, физические лица, самозанятые, малый и средний бизнес смогут сэкономить 4–5 млрд рублей. Политик отметил, что для указанных категорий граждан и ИП траты на горючее «отнимают» существенную часть доходов.

Пресс-служба ведомства подтвердила предложение чиновника. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Юрию Борисову. Дополнительные 30% оплатит «Газпром» в рамках маркетинговой программы своей «дочки» — «Газпром газомоторное топливо», пишет РБК со ссылкой на документ.

По данным на март 2020-го, в РФ работало 484 заправки с газомоторным топливом. Владельцем 329 из них является «Газпром». Объём реализации КПГ на АЗС «Газпрома» в РФ в 2019-м увеличился на 30% — до 779,3 млн куб. м. Реализация программы развития газомоторного топлива находится под личным контролем председателя совета директоров сырьевого гиганта Виктора Зубкова.

Установка газового оборудования обойдётся владельцу автомобиля в 80–150 тысяч рублей, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, раньше переход на газ окупался через 20 тысяч километров пробега. В новых условиях это произойдёт уже через 10–15 тысяч км.

Эксперт уверен, что удвоение субсидий позволит ежегодно переводить на газомоторное топливо 2–14 тысяч машин. Но пока это лишь небольшая часть от всего рынка. В 2019-м в РФ продали 1,759 млн новых автомобилей. В 2020-м аналитики ждут обвал на 20–50%.



Ранее NEWS.ru сообщал, что в России за неделю с 1 по 7 июня средние потребительские цены на бензин выросли на 6 копеек по сравнению с показателями предыдущих семи дней. Об этом сообщает Росстат. По его данным, таким образом средние цены на бензин в этот период составили 44,92 рубля за литр.

Согласно материалам ведомства, рост цен был зафиксирован в 45 субъектах России. Самый большой — в Кызыле — составил 1,8%. Снижение стоимости бензина отмечено только в одном субъекте — в Калининграде. Здесь топливо подешевело на 0,1%. В Москве за этот период цены выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге остались прежними.

Также в РФ с 2 июня 2020 года начал действовать запрет на импорт топлива. Ограничения продлятся до 1 октября 2020-го.