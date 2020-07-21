Силуанов: расходы на исполнение нацпроектов должны быть в приоритете

https://static.news.ru/photo/7eb135f8-cb85-11ea-bc93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расходы для достижения национальных целей должны быть в приоритете, для чего можно скорректировать госпрограммы. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Необходимо обеспечить приоритетный характер расходов на реализацию национальных проектов и при этом обязательно изыскивать внутренние источники экономии, — цитирует его ТАСС.

Сиуланов отметил, что в России есть и другие ресурсы в бюджете, которые тоже должны быть скорректированы под реализацию основных целевых задач, в том числе и госпрограммы. Он добавил, что всё это необходимо синхронизировать в ходе работы над бюджетом на 2021–2023 годы.

По его словам, для достижения долгосрочных целей важно выстроить взаимосвязанную систему показателей и результатов национальных проектов, которая должна позволять последовательно продвигаться в сторону стратегических приоритетов развития страны, обозначенных в указе президента.

Силуанов 18 июля принял участие в совещании министров финансов стран — участниц G20. Мероприятие прошло в формате видеоконференции, председателем был представитель Саудовской Аравии. Центробанк РФ представляла его председатель Эльвира Набиуллина.

В ходе обсуждения чиновники поговорили о ситуации в мировой экономике, а также о политических мерах, которые могли бы стимулировать экономическую активность в условиях распространения COVID-19. Они отметили прогресс в реализации принятых в апреле 2020 года мер по поддержке мировой экономики.

Как писал NEWS.ru, РФ может вернуться к действующим бюджетным правилам с 2022 года. Учитывая высокую действенность антикризисных мер, 2021 год станет переходным периодом, рассказали представители Минфина РФ.