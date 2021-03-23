Счётная палата РФ разработала меры по борьбе с бедностью

https://static.news.ru/photo/a11d985e-8be0-11eb-b149-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счётная палата (СП) РФ изучила предпринятые кабмином шаги по борьбе с бедностью и разработала свои подходы по повышению уровня материального благосостояния россиян.

Глава СП Алексей Кудрин рассказал об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Палата посвятила первую половину 2020 года изучению программ и мер правительства, направленных на снижение бедности. Влияние этих действий на реальную ситуацию замерялось.

Во втором полугодии мы разработали подходы, включая математическое моделирование, учитывая все социальные группы, сколько выплат, дефицит доходов в разных семьях, социальных группах, и разработали модель, которая позволяет нам сегодня определить возможный путь и параметры — как достичь тех целей, о которых вы сказали, — цитирует главу СП ТАСС.

Кудрин сообщил, что предложения Палаты направлены в Минтруд и вице-премьеру Татьяне Голиковой. В кабмине проявили «заинтересованное отношение», отметил глава СП. Часть предложенных мер в настоящее время анализируется членами правительства.

Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года заявил, что к 2030 году доля россиян, живущих ниже черты бедности, должна снизиться до 6,5% с текущих 13,5%.

Как сообщал NEWS.ru, член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов рассказал о трёх основных способах борьбы с бедностью. Первый — оказание материальной помощи людям, живущим за чертой бедности, второй — создание условий, при которых люди способны сами себя обеспечить, третий — освобождение малоимущих граждан от подоходного налога.