Рубль немного окреп на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/62e2e620-d628-11ea-b4b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской биржи 4 августа курс доллара снизился по отношению к рублю на 0,2%, курс евро — на 1,1%.

По данным МосБиржи на 10:00 мск, курс доллара опустился до 72,98 рубля, курс евро — до 85,11 рубля. Однако уже через 15 минут после начала торгов курс доллара вырос до 73,21 рубля, а курс евро — до 86,23 рубля.

Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне подешевел на 0,3%, до $44 за баррель, стоимость нефти сорта WTI снизилась на 0,3%, до $41,18 за баррель.

Как писал NEWS.ru, средняя цена российской марки экспортной нефтяной смеси Urals в июле выросла на 5% по отношению к июню — до $43,91 за баррель. Её стоимость впервые с февраля превысила цену отсечения по российскому бюджетному правилу, которая на 2020 год составляет $42,4 за баррель. За семь месяцев текущего года средняя стоимость нефти Urals сложилась в размере $40,34 за баррель, тогда как в этот же период прошлого года она составляла $65,27 за баррель.