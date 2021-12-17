Россиянам увеличили сумму не облагаемого налогом дохода по вкладам

В России вводятся новые правила начисления налогов на доходы от банковских вкладов. Так, имеющие на счете в банке сумму более 1 миллиона рублей, в том случае, если процентный доход в 2022 году превысит 85 тыс рублей, должны будут оплатить налог, сообщают РИА Новости.

Доходы граждан России по вкладам с 1 января 2021 года облагаются налогом по ставке 13% на доходы физических лиц. Под это правило подпадает совокупный процентный доход по всем вкладам в российских банках, которые были выплачены физлицу за год, с вычетом необлагаемого процентного дохода. Этот показатель рассчитывается как произведение 1 млн рублей и установленной на 1 января текущего года ключевой ставки Центробанка.

Банк России 17 декабря по итогам заседания совета директоров, последнего в нынешнем году, повысил ключевую ставку до 8,5%. В результате не облагаемый налогом доход со вкладов в наступающем году вырастет и составит 85 тыс рублей. В текущем году он составляет 42,5 тыс рублей.

Первая уплата такого налога должна быть произведена в 2022 году (до 1 декабря) после получения уведомлений от налоговых органов за предыдущий год.

Ранее сообщалось, что против собственника, который сдаёт квартиру в аренду тайно и не платит налоги, может быть заведено уголовное дело. Это относится к тем арендодателям, кто не выплачивает НДФЛ в течение трёх и более лет или если размер неуплаченного налога превышает 2,7 млн рублей