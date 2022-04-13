Россиян заверили, что страна в состоянии их прокормить

Дефицита продуктов в России не будет, агропромышленный комплекс целиком покрывает внутренние потребности, заверил бенефициар ГК «Концерн «Покровский» Андрей Коровайко. Могут быть скачки цен на некоторые продукты, из-за чего покупатели станут их покупать меньше, но ситуация восстановится, отметил он в разговоре с изданием «Компания».

Россия в состоянии прокормить своё население: объёмы производства сельскохозяйственной продукции позволяют не только полностью обеспечить внутренний рынок, но и наращивать долю агроэкспорта. О каком дефиците продуктов питания внутри страны или смене основного рациона жителей мы можем говорить?! — сказал Коровайко.

При этом аграриям приходится решать, как замещать посевной материал. К примеру, в сахарной свёкле доля импортного выше 90%. Чтобы перейти на самообеспеченность семенным материалом, может потребоваться несколько лет, заявил собеседник. Также в России нет фундука и вообще слабое производство орехоплодной продукции.

А вот озимые культуры от импорта почти не зависят, у отечественных семян хорошая генетика, они приспособлены к погоде, отметил Коровайко.

Ранее в Приморском крае началась работа по сдерживанию роста цен на хлеб, чтобы жители региона могли покупать этот товар по конкурентоспособной стоимости. Отмечается, что санкции Запада уже сказались на стоимости необходимого для производства сырья.