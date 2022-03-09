Россия сократит использование доллара в финоперациях в условиях санкций

Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчётах и переключается на незападные рынки капитала. Также прилагаются все усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Необходимый запас прочности для осуществления соответствующей трансформации модели экономического развития и корректировки финансовой политики у нас имеется, — подчеркнул дипломат.

По его словам, российская сторона уже давно трезво оценивает риски санкционной эскалации со стороны Запада и готова к изменениям, частью которых должно стать в том числе обеспечение надёжных каналов передачи финансовой информации, увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах и установление прямых межбанковских корреспондентских отношений с основными торговыми партнёрами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил использование рубля в сфере торговли с Россией, заявив об этом в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Среди прочих валют, которыми могут воспользоваться Россия и Турция в торговле, Эрдоган упомянул доллар, евро, золото и юань.