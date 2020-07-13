Российские нефть, газ и уголь оказались невостребованными из-за пандемии

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Нефть, газ и уголь, добываемые в России, в первой половине 2020 года оказались невостребованными на внутреннем и внешнем рынках. К такому выводу пришли авторы исследования, проведённого специалистами Института проблем естественных монополий.

По данным экспертов, в первом полугодии в целом и в июне в частности был зафиксирован спад спроса на продукцию почти всех отраслей отечественной промышленности. В добывающих отраслях снижение произошло на 6,3% с января по июнь и на 13,4% в первом летнем месяце, передаёт Lenta.ru.

Добыча нефти в первом полугодии упала на 4,7%, до 264,7 млн тонн, в июне — на 16,4%, до 38,2 млн тонн. Объёмы экспорта снизились на 5,7%, до 122,9 млн тонн в первом полугодии, в июне — на 14,7%, до 18,1 млн тонн.

Эксперты считают, что это отчасти связано с обязательствами России в качестве участника международного соглашения ОПЕК+, которое направлено на стимулирование роста мировых цен.

Добыча природного газа, по данным исследователей, в первой половине года сократилась на 9,7%, в июне — на 12,3%. Также снижение спроса зафиксировано в угольной промышленности: добыча снизилась на 8,1% за полгода, а экспорт — на 6,2%.

Кроме того, спад наблюдался в средне- и высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности: на 6,4% и на 20,8% соответственно в первом полугодии, а также на 10% и 28%в июне.

Вместе с тем, низкотехнологичные отрасли стали единственными, кто не ощутил на себе негативного влияния общего кризиса. Спрос на их продукцию даже вырос на 9,1% за шесть месяцев и на 7,3% в июне. Такую тенденцию авторы исследования объясняют положительной динамикой в пищевой промышленности.

Ранее, как писал NEWS.ru, первый замглавы правительства Андрей Белоусов заявил о необходимости структурных реформ для роста российской экономики. По его словам, вывести её на темпы роста в 3%, то есть выше среднемировых, можно будет уже в 2023 году и даже раньше.