Российские авиакомпании повысят зарплату лётчикам

Сразу несколько российских авиакомпаний намерены в ближайшее время увеличить зарплаты пилотам, а некоторые перевозчики уже повысили оплату труда командирам экипажей и вторым пилотам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей авиакомпаний.

Так, в «Аэрофлоте» запланировали повышение зарплат лётчиков в два этапа. Первый намечен на ноябрь. Один из рассматриваемых вариантов — поднять оплату труда пилотам на 20–25%. Второй этап руководство перевозчика планирует провести ближе к весне.

В авиакомпаниях «Россия» и S7 пообещали вернуть зарплаты лётчиков на допандемийный уровень. В S7 рассчитывают сделать это уже с 1 ноября, а руководство «России» утверждает, что ощутимую разницу в зарплатах командиры воздушных судов ощутят уже с октября, когда будет введена надбавка в размере 150 тысяч рублей.

В руководстве компании «Победа» конкретных цифр не назвали, но пообещали лётчикам сделать зарплаты выше, чем у других авиаперевозчиков.

В Nordwind изданию рассказали , что уже повысили зарплату своим пилотам с начала сентября. В компании Smartavia, в свою очередь, отметили, что оплата труда командиров экипажей и вторых пилоты в среднем выше медианы по рынку.

Ранее сообщалось, что Шереметьевский профсоюз лётного состава опубликовал обращение к руководству ПАО «Аэрофлот», в котором предупредил, что компания может столкнуться с дефицитом пилотов из-за недостаточной оплаты их труда. Профсоюз предложил организовать встречу и обсудить возможное повышение зарплат.