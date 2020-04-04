Росатом: «мы готовы к сложностям, допускаем их, но идём по нашим планам»

https://static.news.ru/photo/09d8e2ba-76b4-11ea-8ad5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Лихачёв Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв сообщил, что зарубежные проекты выполняются согласно запланированному графику, несмотря на ситуацию с коронавирусом в мире.

Мы готовы к сложностям, допускаем их вероятность, но на сегодняшний день идём по нашим планам, по тем графикам, которые мы утвердили на этот год, — сообщил генеральный директор «Росатом» в эфире телеканала «Россия 24».

Алексей Лихачёв подчеркнул, что выполнение государственного оборонного заказа проходит без сбоев в работе.

Всё, что связано с выполнением гособоронзаказа... всё без сбоев, — заявил он в эфире телеканала.

Генеральный директор «Росатома» отметил, что пока не видит рисков по графикам на зарубежных проектах.

Проекты все идут по намеченному плану. Пока мы не видим дополнительных серьёзных рисков по изменению графиков наших строек в этом году. Но хочу сразу оговориться, это пока. Как будет развиваться ситуация в той или иной стране, мы окончательно предсказать не можем, — отметил Алексей Лихачёв.

Глава госкорпорации рассказал, что на строительном объекте в КНР площадка была полностью изолирована, среди работников проекта не было выявлено ни одного случая заболевания или даже подозрения на него.

Наиболее напряжённо сейчас по количеству людей и по необходимости идти вперёд каждый день, каждый час на стройке — это Белоруссия, первый пусковой блок Островецкой АЭС — полное взаимопонимание с нашими белорусскими партнёрами. Достаточно спокойная ситуация в Турции, и в провинции Мерсин, где находится наш объект, и на площадке, здесь полная изоляция, полное содействие турецких властей, — сообщил Алексей Лихачёв.

Как писал NEWS.ru ранее, глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил об усилении контроля за здоровьем персонала АЭС. Отмечается, что госкорпорация разработала несколько сценариев развития эпидемии, чтобы исключить заражение ключевых сотрудников электростанций.