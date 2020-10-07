Путин заявил о росте товарооборота между Россией и США на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/da97790e-0889-11eb-826e-fa163e074e61_660.jpg За последние годы значительно выросли объемы поставки в США российских черных металлов. Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не стали препятствием для роста товарооборота между Москвой и Вашингтоном. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Товарооборот [между Россией и США] вырос за время президентства Трампа, и вырос заметно, несмотря на все ограничения, даже несмотря на пандемию. Может, с пандемией там какие-то корректировки были, но в целом такой тренд на рост товарооборота. И это хорошо, поскольку за этим рабочие места стоят, за этим деловая активность, — заявил российский лидер в эфире телеканала «Россия 24».

Путин также подчеркнул, что усилиями Москвы и Вашингтона удалось добиться хороших результатов в стабилизации мировых энергетических рынков.

Соединённые Штаты заинтересованы, конечно, в поддержании определённой стабильности, в обеспечении работы своих нефтедобывающих компаний и так далее, — подчеркнул президент.

Как писал NEWS.ru, в Совете Федерации ранее заявили о неспособности США конкурировать с Россией во многих сферах. По словам председателя Комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, Вашингтон целенаправленно разваливает Всемирную торговую организацию, которая ставит США в равные условия с конкурентами. В Америке в этом не заинтересованы, поэтому «право силы приходит на замену силе права».

26 августа также стало известно, что Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в санкционные списки пять российских НИИ, заподозрив их в работе над химическим и биологическим оружием.

В чёрный список попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.