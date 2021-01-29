Предсказавший два дефолта экономист предупредил о бесконечном кризисе в РФ

https://static.news.ru/photo/5ad84784-62de-11eb-bd12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия ещё на много лет останется в кризисе, если власти не пойдут на кардинальное изменение экономической политики. Об этом рассказал экономист и сотрудник администрации бывшего президента РФ Бориса Ельцины Михаил Хазин.

Большой кризис уже начался. Восемь лет спада. Ухудшение в ближайшее время может быть из-за политики либералов, которые целенаправленно усугубляют ситуацию. Власти должны радикально изменить экономическую политику. В противном случае могут быть социально-экономические последствия, — сообщил URA.RU эксперт.

Он подчеркнул, что в кризисе виновата именно политика либералов. Хазин предупредил, что экономическая ситуация в стране будет только ухудшаться. Поэтому необходимо подумать о создании «подушки безопасности», если такая возможность имеется.

Его коллега, специалист Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков настроен более оптимистично. Он считает, что обострения кризиса ждать не стоит, хотя риски, конечно, существуют.

Я не ждал бы острого кризиса. Если, конечно, не упадут цены на нефть или российское правительство не предпримет каких-то резких и авантюрных действий. На что оно, как мы понимаем, способно, — отметил эксперт.

Он пояснил, что цены на нефть всё ещё являются главным фактором, влияющим на экономическое состояние России. При этом предсказать их колебания невозможно.

Михаил Хазин работал в администрации бывшего президента России Бориса Ельцина. В 1997 году он представил ему доклад, в котором предупреждал о дефолте 1998 года. Позднее он также предсказал, что мировой финансовый кризис 2008 года будет носить затяжной характер.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что реальные располагаемые доходы российских граждан в 2020 году снизились, однако этот показатель должен стабилизироваться и начать расти в наступившем году. Неблагоприятная динамика во многом обусловлена выросшими ценами на товары, что, в свою очередь, было вызвано пандемией COVID-19, сопутствующими ограничениями и мировым кризисом, считает эксперт. Он отметил, что отдельные товарные категории показали рост стоимости более чем на 11%.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 февраля 2021 года начнётся обязательная индексация зарплат. Работодатели обязаны будут проиндексировать заработные платы на уровень не ниже инфляции. Ожидается, что благодаря этой мере в 2021 году россияне станут получать на 4,9% больше. Сафонов подчеркнул, что процедуру индексации необходимо провести вовремя. Эксперт указал, что это повлияет не только на стабилизацию доходов, но и приведёт к их росту, писал NEWS.ru.