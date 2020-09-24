«Почта России» хочет купить собственные самолёты

https://static.news.ru/photo/94233b8a-fe60-11ea-b8be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Генеральный директор «Почты России» Максим Акимов заявил, что организация хочет купить 7–9 новых самолётов. Компания планирует создать авиаперевозчика.

По его словам, в день «Почта России» заказывает до 1100 рейсов, часть из которых могла бы выполнять собственными силами, не обращаясь к услугам сторонних компаний. Для этого может быть создана дочерняя организация, владеющая самолётами.

Мы хотели бы приобрести 7–9 бортов и готовы были бы сделать это с ходу, у нас есть груз и почтовый, и карго. Но пока, вы знаете, что российского грузового самолёта нет, есть модификация ТУ-204, но их мало, и эти самолёты не производятся, поэтому мы будем ждать МС-21, — подчеркнул он.

Акимов добавил, что машины планируется приобретать в лизинг.

Но пока нам нужно выбрать тип воздушного судна, проработать с правительством этот вопрос, с акционером, пока об этом рано говорить, надо советоваться с акционером — это правительство, мы в активном диалоге, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению экспертов, планы по созданию собственного авиаперевозчика могут быть оправданными, так как пандемия коронавируса привела к масштабному кризису на авиарынке, именно в его грузовом сегменте сформировался серьёзный дефицит мощностей.

По итогам 2018 года «Почта России» обработала 345 млн международных отправлений. В прошлом году не отчитывалась о количестве, при этом заявила об увеличении на 9% тоннажа — до 60 тысяч тонн.