Экс-министра экономического развития России Максима Орешкина на одной из сессий форума в Давосе представили «экономистом». Он лишился своего поста несколько дней назад из-за перестановок в правительстве. Его кресло занял губернатор Пермского края Максим Решетников.
Орешкин принимал участие в сессии «Неравенство как барьер экономического роста» вместе с инвестиционным директором Bridgewater Associates Реем Далио и управляющим директором «Яндекса» Тиграном Худавердяном.
Экономист Максим Орешкин. Собственно, что о нём ещё можно сказать, — сказал модератор сессии, директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.
Всемирный экономический форум проходит на швейцарском горнолыжном курорте с 21 по 24 января. Традиционно это площадка для международных дискуссий и переговоров на самом высоком уровне. Участники форума обсудят не только экономические темы, но и загрязнение окружающей среды, проблемы здравоохранения, развитие новых технологий и многое другое.
Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что зарубежные инвесторы на форуме в Давосе ждут от нового правительства РФ «чётких результатов». По его словам, они отмечают, что российское правительство, ушедшее в отставку, создало «хорошую макроэкономическую базу» для дальнейшего роста, писал NEWS.ru
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