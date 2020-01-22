https://static.news.ru/photo/c6b09b26-3d1b-11ea-9fea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Экс-министра экономического развития России Максима Орешкина на одной из сессий форума в Давосе представили «экономистом». Он лишился своего поста несколько дней назад из-за перестановок в правительстве. Его кресло занял губернатор Пермского края Максим Решетников.

Орешкин принимал участие в сессии «Неравенство как барьер экономического роста» вместе с инвестиционным директором Bridgewater Associates Реем Далио и управляющим директором «Яндекса» Тиграном Худавердяном.

Экономист Максим Орешкин. Собственно, что о нём ещё можно сказать, — сказал модератор сессии, директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.

Всемирный экономический форум проходит на швейцарском горнолыжном курорте с 21 по 24 января. Традиционно это площадка для международных дискуссий и переговоров на самом высоком уровне. Участники форума обсудят не только экономические темы, но и загрязнение окружающей среды, проблемы здравоохранения, развитие новых технологий и многое другое.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что зарубежные инвесторы на форуме в Давосе ждут от нового правительства РФ «чётких результатов». По его словам, они отмечают, что российское правительство, ушедшее в отставку, создало «хорошую макроэкономическую базу» для дальнейшего роста, писал NEWS.ru