Немецкие экологи оспорили разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2»

Германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург — Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».
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Экологи считают, что ранее не были учтены результаты научных исследований о возможных неконтролируемых утечках метана из системы добычи, транспортировке и переработке природного газа.
Как писал NEWS.ru, DUH решила добиться остановки «Северного потока — 2», чтобы провести повторную проверку проекта с точки зрения экологической безопасности.
По мнению экологов, нужно выяснить, в каких условиях добывают газ в России, и проверить, как он воздействует на климат планеты. Экологи также ссылаются на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, чей юрист Корнелия Цим утверждает, что выбросы метана при добыче газа в России и Европе выше, чем было указано исполнителями проекта.
В Nord Stream 2 AG в ответ на эти претензии напомнили, что проект находится на высокой стадии готовности, его строительство разрешили власти пяти стран по итогам обширной проверки его экологической безопасности. Кроме того, оно ведётся в строгом соответствии с национальными, европейскими и международными правовыми нормами.
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