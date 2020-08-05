Немецкие экологи оспорили разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/86d626de-d72f-11ea-974b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург — Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию. Отмечается, что DUH добивается нового рассмотрения Горным ведомством города Штральзунд заявки на ввод газопровода в эксплуатацию.

Экологи считают, что ранее не были учтены результаты научных исследований о возможных неконтролируемых утечках метана из системы добычи, транспортировке и переработке природного газа.

Как писал NEWS.ru, DUH решила добиться остановки «Северного потока — 2», чтобы провести повторную проверку проекта с точки зрения экологической безопасности.

По мнению экологов, нужно выяснить, в каких условиях добывают газ в России, и проверить, как он воздействует на климат планеты. Экологи также ссылаются на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, чей юрист Корнелия Цим утверждает, что выбросы метана при добыче газа в России и Европе выше, чем было указано исполнителями проекта.

В Nord Stream 2 AG в ответ на эти претензии напомнили, что проект находится на высокой стадии готовности, его строительство разрешили власти пяти стран по итогам обширной проверки его экологической безопасности. Кроме того, оно ведётся в строгом соответствии с национальными, европейскими и международными правовыми нормами.