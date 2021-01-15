Не звони мне, не звони: в России цены на сотовую связь поднимутся на 16%

По новому прогнозу, в среднем операторы связи в текущем году могут поднять тарифы на 10-15%. Об этом NEWS.ru заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Ограничениями для роста тарифов остаются антимонопольное законодательство и высокий уровень конкуренции между операторами. Ранее, как стало известно СМИ благодаря подсчётам аналитического агентства Content Review, цены на сотовую связь в течение года могут вырасти на 15-16%. В свою очередь, в Ассоциации операторов телефонной связи NEWS.ru возможный рост цен подтвердили. Причиной этого называют пандемию коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить затраты. В Минкомсвязи на оперативный запрос NEWS.ru отреагировать не смогли.

Специалисты отмечают, что при этом рост цен будет неравномерным. Базовые услуги, включая голосовые звонки и Интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категорий. Операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты, допускают аналитики.

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По мнению гендиректора аналитической компании TelecomDaily Дениса Кускова, описанная ситуация конечно же может привести к увеличению стоимости услуг операторов.

Я бы очень осторожно рекомендовал относиться к любым цифрам, которыми оперируют представители агентства, так как кроме своего объективного либо субъективного мнения необходимо иметь и знать положение внутри самих компаний. Любые спекуляции на тему увеличения стоимости услуг имеют благодатную почву и быстро расходятся, но не всегда реальны. Денис Кусков генеральный директор аналитической компании TelecomDaily генеральный директор аналитической компании TelecomDaily

Повышение цен на тот или иной вид товаров или услуг является привычным для любого человека явлением — издержки производителя часто растут пропорционально масштабам производства и нередко их бремя несет конечный потребитель, говорит научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Виталий Красиков.

В случае с сотовыми операторами правило роста издержек выполняется в полной мере — например, обязанностью сотового оператора в соответствии с федеральным законом № 374-ФЗ является хранение записей переговоров абонентов и данных их интернет-трафика в течение довольно длительных периодов времени.

Объём хранимых данных только увеличился с наступлением пандемии коронавируса, когда важность сотовой связи как средства коммуникации существенно возросла. Разумеется, подобные обстоятельства требуют увеличения затрат на обслуживание оборудования и, как следствие, увеличения цены предоставления услуг. Необходимо понимать, что все эти процессы являются закономерными и попытки остановить их, например, заморозив цены на услуги операторов сотовой связи, вряд ли окажутся эффективными. Виталий Красиков научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Эксперт указывает, что в условиях рыночной экономики государственное регулирование цен способно привести лишь к ухудшению качества предоставляемых услуг, в частности, в обсуждаемой сфере оно может вылиться, например, в снижение зарплат сотрудникам технической поддержки, увеличение процента навязываемых дополнительных услуг при покупке сим-карт или уменьшение трафика, включаемого в уже существующие тарифы (таким образом, цена минуты разговора не будет увеличена, но это станет компенсироваться меньшим пакетом предоставляемых бесплатных минут).

Намного более лучшим решением было бы компенсировать затраты сотовых операторов на государственном уровне, например, в виде налоговых льгот, — заметил Красиков.

Нельзя забывать, что коронавирус ударил по доходам потребителей услуг сотовой связи. Кроме того, у компаний появились дополнительные затраты, связанные с необходимостью наращивания ёмкости сетей в связи с растущим объёмом потребления интернет-трафика, а также такими законодательными инициативами, как «закон Яровой» и проектом «Доступный интернет». На всё это накладывается падение курса рубля.

Сергей Булкин/NEWS.RU

При этом операторы связи не могут существенно наращивать абонентскую базу: уровень проникновения сотовой связи в РФ уже более пяти лет остаётся очень высоким. Более того, после отмены «мобильного рабства» для операторов возникла проблема удержания текущих абонентов. Таким образом, в данной ситуации телекомам ничего другого, кроме повышения тарифов, и не остаётся делать. Дмитрий Орехов управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР

По прогнозу НКР, в среднем операторы связи в текущем году могут поднять тарифы на 10-15%. Ограничениями для их роста остаются антимонопольное законодательство и высокий уровень конкуренции между операторами, уточнил Орехов.

За прошедший год операторы сотовой связи понесли большие убытки отчасти из-за пандемии COVID-19, которая, как минимум, привела к снижению международного роуминга, составляющего порой до 90% доходов оператора, напоминает преподаватель кафедры экономико-математического моделирования РУДН Михаил Лазырин. В совокупности с выполнением новых регуляторных норм, к которым можно отнести внедрение «социального Интернета» и часть требований закона Яровой касательно хранения трафика клиентов, стало очевидно, что операторы проиграют как в снижении доходов от услуг, так и в увеличении расходов на расширение и модернизацию инфраструктуры.

Компенсировать убытки операторы могут как повышением тарифных цен, так и внедрением различных новых платных услуг или переводом уже существующих услуг в разряд платных. Но осуществлять эти действия необходимо крайне аккуратно, анализируя собственную клиентскую базу, чтобы выделить категории тарифов и услуг, изменения которых не сильно отразятся на потребителях. Михаил Лазырин преподаватель кафедры экономико-математического моделирования РУДН преподаватель кафедры экономико-математического моделирования РУДН

Пойдут ли власти на заморозку цен

Опрошенные эксперты в целом не ожидают в ближайшем будущем заморозки телекоммуникационных тарифов. Государство в лице ФАС постоянно отслеживает ситуацию с тарифами на рынке услуг связи. Для контролирующего органа важно проверить, насколько экономически обоснованными являются решения операторов связи о повышении тарифов. В случае нарушения антимонопольного законодательства ФАС выдаёт соответствующим операторам предписания о приведении тарифов в соответствие.

Изменения должны быть признаны обоснованными, иначе от оператора потребуют вернуть предыдущие цены, как это случилось в 2020 году с одним из них, напомнил аналитик РУДН Михаил Лазырин.

С моей точки зрения, такой подход является правильным, но следует понимать, что деньги, которые получает оператор, идут на поддержку и развитие его оборудования, а также выполнение государственных требований. Получается такая ситуация, что если власть заморозит цены, уберёт статьи дохода у оператора и добавит новые требования, то оператор как минимум потеряет возможность для развития, а как максимум — просто «задохнётся», что обернётся неприятными последствиями для всего населения в целом. Поэтому замораживать цены не нужно, но необходимо пресекать излишнее повышение цен. Михаил Лазырин преподаватель кафедры экономико-математического моделирования РУДН преподаватель кафедры экономико-математического моделирования РУДН