Назван размер вознаграждения Миллера за работу в «Газпром нефти»

Акционеры «Газпром нефти» на годовом собрании определили размер вознаграждения, которое получит за работу на посту председателя совета директоров в 2019 году Алексей Миллер. Главе материнской компании «Газпром» выплатят около 45,7 млн рублей.
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Дополнительное вознаграждение председателю совета директоров высчитали, умножив базовый показатель на коэффициент 1,15. Члены комитетов совета директоров «Газпром нефти» получат дополнительно по 3,97 млн рублей — 10% от базового вознаграждения. Председатели комитетов сверх этой надбавки получат ещё по 1,985 млн рублей.
Как ранее сообщал NEWS.ru, глава «Газпрома» ответил на письмо министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и подтвердил готовность начать переговоры о поставках газа с 1 января 2021 года.
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