Назван размер вознаграждения Миллера за работу в «Газпром нефти»

https://static.news.ru/photo/a77c2644-af1c-11ea-8a40-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миллер Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Акционеры «Газпром нефти» на годовом собрании определили размер вознаграждения, которое получит за работу на посту председателя совета директоров в 2019 году Алексей Миллер. Главе материнской компании «Газпром» выплатят около 45,7 млн рублей.

Как передаёт «Прайм», акционеры одобрили вознаграждения для членов совета директоров в размере 0,005% от скорректированного EBITDA (аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации). В 2019 году этот показатель составил 795,1 млрд рублей. Таким образом, базовое вознаграждение составит 39,7 млн рублей. «Газпром нефть» при этом не будет платить директорам, занимающим должность в исполнительных органах. Под этот критерий попадает глава компании Александр Дюков.

Дополнительное вознаграждение председателю совета директоров высчитали, умножив базовый показатель на коэффициент 1,15. Члены комитетов совета директоров «Газпром нефти» получат дополнительно по 3,97 млн рублей — 10% от базового вознаграждения. Председатели комитетов сверх этой надбавки получат ещё по 1,985 млн рублей.

Как ранее сообщал NEWS.ru, глава «Газпрома» ответил на письмо министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и подтвердил готовность начать переговоры о поставках газа с 1 января 2021 года.