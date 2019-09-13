https://static.news.ru/photo/61276bf2-d52b-11e9-89db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центробанк и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планируют ужесточит ответственность за переуступку просроченных микрозаймов «чёрным» коллекторам.

Член совета директоров ЦБ Михаил Мамута рассказал, что в первом полугодии 2019 года значительно выросло количество жалоб от клиентов микрофинансовых организаций (МФО), при этом потребители услуг часто жалуются на непрофессиональных, «чёрных», коллекторов, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что уровень просроченной задолженности в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого полугодия приближается к 30%. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».