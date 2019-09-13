Центробанк и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планируют ужесточит ответственность за переуступку просроченных микрозаймов «чёрным» коллекторам.
Член совета директоров ЦБ Михаил Мамута рассказал, что в первом полугодии 2019 года значительно выросло количество жалоб от клиентов микрофинансовых организаций (МФО), при этом потребители услуг часто жалуются на непрофессиональных, «чёрных», коллекторов, передаёт РИА
Ранее News.ru писал, что уровень просроченной задолженности в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого полугодия приближается к 30%. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».