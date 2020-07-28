Мишустину предложили освободить пенсионеров-предпринимателей от налогов

https://static.news.ru/photo/b2bc987e-d0b2-11ea-9ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы думского комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением освободить от уплаты налогов и сборов пенсионеров, занимающихся предпринимательской деятельностью в сферах, которые не входят в перечень пострадавших от пандемии COVID-19.

Парламентарий пояснила, что к ней поступают обращения от данной категории граждан, в которых они указывают на невозможность платить налоги поскольку не получают доходов от предпринимательства.

В качестве примера Костенко привела случай жительницы Краснодарского края, которая из-за карантинного режима была вынуждена приостановить торговлю одеждой. При отсутствии дохода она должна уплатить в ПФР обязательные сборы на сумму свыше 10 тысяч рублей. При этом единственным для неё источником дохода в настоящее время является пенсия в 7,7 тысячи рублей, а субсидию от государства женщина получить не может, так как сфера её деятельности не относится к пострадавшим от пандемии отраслям.

На основании вышеизложенного прошу вас рассмотреть возможность освобождения пенсионеров-предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сферах, не включённых в список пострадавших в условиях новой коронавирусной инфекции, от обязанности по уплате налогов и сборов, — цитирует РИА Новости обращение депутата к премьеру.

Ранее NEWS.ru писал, что российские предприниматели смогут вернуть долги, возникшие из-за коронавируса, позднее, чем должны были. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

Согласно закону, обратиться за рассрочкой могут индивидуальные предприниматели, а также представители малого и среднего бизнеса. Долг не должен превышать 15 млн рублей, рассрочку по его выплате можно получить на год, причём не позднее 1 августа 2021 года. На льготу смогут рассчитывать и пенсионеры по кредитам в пределах одного миллиона рублей. Она предоставляется без обращения в суд на срок до 24 месяцев.