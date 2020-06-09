Минвостокразвития призвало допустить частные компании к шельфу Арктики

https://static.news.ru/photo/5aa3c328-aa2f-11ea-b2d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Львов/РИА Новости

Минвостокразвития предлагает с 2021 года предоставить доступ к шельфу Арктики и Тихого океана частным российским и иностранным компаниям.

Об этом говорится в подготовленном министерством законопроекте. Таким образом ведомство предлагает либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана.

Согласно законопроекту, допуск к шельфу может быть предоставлен частной компании только в том случае, если «государственная регистрация юридического лица или дочерней компании иностранного юридического лица осуществлена на территории субъектов России, входящих в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ или в состав Дальневосточного федерального округа», передаёт ТАСС.

В феврале NEWS.ru писал о том, что Министерство энергетики и Министерство природных ресурсов и экологии выступили против создания госкорпорации «Росшельф» и расширении доступа частных недропользователей к шельфу.