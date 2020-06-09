Минвостокразвития призвало допустить частные компании к шельфу Арктики

Минвостокразвития предлагает с 2021 года предоставить доступ к шельфу Арктики и Тихого океана частным российским и иностранным компаниям.
Об этом говорится в подготовленном министерством законопроекте. Таким образом ведомство предлагает либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана.
Согласно законопроекту, допуск к шельфу может быть предоставлен частной компании только в том случае, если «государственная регистрация юридического лица или дочерней компании иностранного юридического лица осуществлена на территории субъектов России, входящих в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ или в состав Дальневосточного федерального округа»,
В феврале NEWS.ru писал о том, что Министерство энергетики и Министерство природных ресурсов и экологии выступили против создания госкорпорации «Росшельф» и расширении доступа частных недропользователей к шельфу.
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