Минфин РФ предложило оставить НДС на текущем уровне Минфин: НДС нужно оставить на текущем уровне, чтобы избежать роста инфляции

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Минфин РФ предлагает сохранить НДС на текущем уровне, чтобы не провоцировать рост инфляции, следует из материалов министерства. Там уточнили, что нынешние изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач.

К таким задачам относятся сокращения неравенства в обществе и в экономике, а также решения проблем социально-экономического развития регионов. Кроме того, они должны обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Не предполагается изменений в части ставок НДС, чтобы не провоцировать роста инфляции, — отмечается в материалах.

Ранее стало известно, что Федеральный бюджет России в 2023 году недополучил доходы по НДС из десяти регионов. В ФНС уточнили, что ситуация объективная и связана с региональными особенностями. При этом наибольший размер чистых возмещений бизнесу по НДС был зафиксирован в Мурманской области. Остальные регионы находятся в Дальневосточном федеральном округе.

В ведомстве уточнили, что недоплата случилась по «внутреннему» НДС, то есть по налогу на товары, работы и услуги, реализуемые в конкретном субъекте РФ. Например, Мурманская область получила больше средств из бюджета, чем передала обратно. Разница составила 52,8 млрд руб.