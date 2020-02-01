https://static.news.ru/photo/7f9b3942-44f2-11ea-a44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэкономразвития обновило макропрогноз на 2020–2022 годы с учётом итогов 2019 года и поручения президента РФ Федеральному собранию.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, до 11 февраля Минфин должен представить в правительство уточнённый бюджет на трёхлетку с учётом нового сценария и расчётов по финансированию мер из послания президента.

По данным ведомства, рост ВВП РФ на 2020 год повысился до 1,9% с 1,7% по предыдущему сентябрьскому прогнозу. При этом прогноз по росту на 2021–2024 годы остался прежним — 3,1% в 2021 году, 3,2% в 2022 году, 3,3% в 2023–2024 годах. Инфляция замедлится и летом приблизится к двухпроцентной отметке, составив 2,2–2,3% год к году в июне-июле.

Минэкономразвития в два раза повысило ожидаемый рост оборота розничной торговли на 2020 год — до 1,3% с 0,6% по сравнению с сентябрём. Это будет происходить несмотря на ожидаемое снижение темпов роста расходов домашних хозяйств на конечное потребление под влиянием замедления роста портфеля потребительских кредитов (с 19,8% в 2019 году до примерно 10% в 2020 году).

Сценарий роста оборота розничной торговли на 2021–2024 годы остался неизменным: 2,2% в 2021 году, 2,5% в 2022-м, 2,6% в 2023-м и 2,7% в 2024 году.

Ранее NEWS.ru писал, что рост ВВП РФ в 2019-м, по оценкам Минэкономразвития, составил 1,4% после 2,5% в 2018-м, что превысило официальный прогноз ведомства (1,3%). В IV квартале увеличение ВВП ускорилось до 2,3% в годовом выражении после 1,7% в III квартале.