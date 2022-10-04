Куда полететь этой осенью: туры без пересадок и их цены Россиянам доступны прямые рейсы в 24 страны, и только одна из них — европейская

Фото: Shutterstock

Туроператоры сегодня предлагают осенние туры с прямыми рейсами в 24 зарубежные страны. Помимо традиционных СНГ, Турции и Египта есть экзотика: Иран, Бахрейн и Эфиопия. Дешевле всего обойдется отдых в Абхазии, дороже всего — в Сербии. Подробнее о минимальных ценах на турпакеты по каждому направлению — в материале NEWS.ru.

Все турпакеты — с прямым перелетом до курортов или точек начала экскурсионных туров из Москвы. В некоторые страны можно улететь и из других городов РФ. Указана минимальная стоимость тура, но она может меняться в зависимости от даты и времени покупки.

Абхазия

Прямой перелет в Сочи из Москвы и других регионов, далее — трансфер до Абхазии по земле. Стоимость туров — от 48 тыс. руб. на двоих на семь ночей в отеле 4* с полным пансионом. Трансфер в стоимость тура не входит, его можно оформить как дополнительную услугу.

Азербайджан

Прямые рейсы в Баку из Москвы и регионов («Аэрофлот», Utair, Azerbaijan Airlines и др.). Стоимость тура с перелетом и размещением в отеле 4* на завтраках — от 92 тыс. руб. на двоих за семь ночей в середине октября. Цена же экскурсионного тура на шесть ночей с вылетом из Москвы начинается от 163 тыс. руб. на двоих.

Армения

Прямые регулярные рейсы из Москвы в Ереван (Utair, «Азимут», «Аэрофлот», Fly One, Armenia airways, Red wings и др.). Можно улететь также из Санкт-Петербурга. Стоимость тура с перелетом и размещением на горнолыжном курорте Цахкадзор в отеле 3* на завтраках — от 55 тыс. руб. на двоих на семь ночей (трансфер в стоимость не входит) с вылетом в ноябре. Экскурсионный тур с перелетом обойдется минимум в 94 тыс. руб. на двоих за шесть ночей. Вылет — в конце октября.

Бахрейн

Прямые рейсы из Москвы (Gulf Air). Стоимость тура, включая перелет и размещение в отеле 4* на завтраках, — от 249 тыс. руб. на двоих за семь ночей в ноябре.

Фото: Shutterstock Бахрейн

Белоруссия

Прямые рейсы в Минск из Москвы (Belavia, «Аэрофлот»). Стоимость базового пакета с проживанием и перелетом до Минска (тур на семь ночей в санаторий) — от 58 тыс. руб. на двоих (оздоровление и пакет питания «полный пансион»). Вылет в конце октября. Стоимость же экскурсионных туров с перелетом — от 65,5 тыс. руб. на двоих на две ночи.

Венесуэла

Есть прямые рейсы из Москвы на о. Маргарита (Nordwind) и в Каракас (Conviasa, через Тегеран). Цены на турпакеты на о. Маргарита стартуют от 265 тыс. руб. на двоих за 11 ночей в отеле 5* в октябре.

Египет

Прямые регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (EgyptAir и другие авиакомпании). Цена турпакета с перелетом и размещением в отеле 4* на «все включено» на девять ночей — от 140 тыс. руб. на двоих (в стоимость входит топливный сбор). Вылет — конец октября.

Индия

Прямые регулярные рейсы из Москвы в Дели и в штат Гоа («Аэрофлот»). Цены начинаются от 153 тыс. руб. на двоих. Сюда включены перелет, проживание в отеле 4* в штате Гоа на девять ночей, без трансфера. Вылет — конец октября.

Иран

Прямые рейсы в Тегеран («Аэрофлот», Nordwind, Mahan Air и др.). Стоимость экскурсионного тура начинается от 156,7 тыс. руб. за семь ночей на двоих в ноябре.

Фото: unsplash.com Башня Азади, главный символ столицы Ирана — Тегерана

Казахстан

Прямые рейсы в Алма-Ату и Астану (а/к «Россия», SCAT Airlines, «Азимут» и др.). Цена на комбинированные туры (Астана + Боровое) с проживанием в двух отелях сети Rixos — от 128 тыс. руб. на двоих за восемь ночей (трансферы между регионами входят в тур). Вылет — конец октября.

Катар

Прямые рейсы в Доху из Москвы (Qatar Airlines). Стоимость тура с перелетом и размещением в отеле 5* на завтраках — от 214 тыс. руб. на двоих за девять ночей в январе. Правда, с ноября в Катар пускают только болельщиков на ЧМ по футболу, поэтому лучше уточнять всю актуальную информацию у туроператоров.

Киргизия

Прямые рейсы из Москвы и ряда регионов в Бишкек и Ош. Цены на экскурсионные туры с проживанием в гостиницах Киргизии стартуют от 79 тыс. руб. на двоих за шесть ночей.

Куба

Прямые рейсы из Москвы в Варадеро и Кайо-Коко (Nordwind). У нескольких туроператоров имеются блоки мест на данных рейсах. Цена — от 206 тыс. руб. на двоих на 10 ночей (с перелетом и проживанием в отеле 4* на «все включено»). Вылет — начало ноября.

Мальдивы

Прямые регулярные рейсы из Москвы в Мале («Аэрофлот»). Стоимость базового турпакета с проживанием в отеле 4* на полном пансионе с вылетом из Москвы — от 419 тыс. руб. на двоих за семь ночей. Вылет — начало ноября. Альтернатива — турпакет с прямым чартерным перелетом.

ОАЭ

Прямые регулярные и чартерные рейсы в Дубай (из Москвы и регионов), а также из Москвы в Абу-Даби и Шарджу («Аэрофлот», Etihad Airways, Air Arabia). Стоимость базового турпакета с перелетом «Аэрофлота» в Дубай и размещением в отеле 4* на завтраках — от 232 тыс. руб. на двоих за девять ночей. Вылеты начинаются в конце октября.

Фото: Shutterstock Торговый центр «Дубай Молл» в ОАЭ

Сейшелы

Прямые рейсы из Москвы в Маэ («Аэрофлот»). Ценник начинается от 235 тыс. руб. на двоих за перелет и проживание в течение семи ночей в отеле 3* на завтраках.

Сербия

Прямые рейсы в Белград из Москвы и ряда регионов (Air Serbia). Минимальная цена на 10 ночей с вылетом в конце октября — 443,6 тыс. руб. на двоих.

Таджикистан

Прямые рейсы из Москвы и регионов РФ в Душанбе (российские и таджикистанские перевозчики). Цена экскурсионного тура на 10 дней — от 154 тыс. руб. на двоих без перелета. Билеты можно приобрести отдельно.

Таиланд

Прямые рейсы из Москвы в Пхукет и Бангкок («Аэрофлот»). Стоимость тура, включая перелет и проживание в отеле 4* Пхукета, стартует от 244 тыс. руб. на двоих за 10 ночей. Вылет — начало ноября.

Тунис

Прямые рейсы есть в Монастир и Джербу. Но билеты или полные туры можно купить только у тунисских туроператоров. А у российских компаний можно забронировать номера в гостиницах, без перелета. Стоимость проживания в отеле 5* за семь ночей составит от 21 тыс. руб. на двоих в конце октября. Питание — по системе «все включено».

Турция

Прямым рейсом в Стамбул можно отправиться из Москвы («ИрАэро», «Аэрофлот», Turkish Airlines, Red Wings и др.) Цена тура — от 104 тыс. руб. на двоих за семь ночей (с перелетом и размещением в Стамбуле в отеле 3*). Вылет — в начале ноября.

Стоимость экскурсионного тура «Золотое кольцо Турции + Памуккале» — от 119 тыс. руб. за семь ночей в ноябре (с перелетом и размещением в отеле 4* на полупансионе).

Прямые регулярные и чартерные рейсы в Анталию («Аэрофлот», S7, Pegasus Airlines и др.). Стоимость турпакета с регулярным перелетом — от 175 тыс. руб. на двоих за семь ночей (вылет — конец октября), с чартерным — от 84 тыс. руб. на двоих, включая топливный сбор.

Фото: unsplash.com Голубая мечеть, Стамбул, Турция

Узбекистан

Из Москвы есть прямые рейсы в Ташкент (несколько авиакомпаний) и в Самарканд («Аэрофлот»). Также из столицы России доступны прямые рейсы в Бухару и Наманган (Uzbekistan Airways).

Экскурсионные турпакеты без перелета (программы от трех до шести ночей) с проживанием в отеле 3* на завтраках — от 36 тыс. руб. на двоих. Билеты на самолет придется купить самостоятельно.

Шри-Ланка

Прямые регулярные рейсы из Москвы можно купить в Коломбо («Аэрофлот»). Минимальная цена тура с перелетом — 205 тыс. руб. на двоих за 11 ночей в отеле 4* на завтраках. Вылеты — в конце октября.

Эфиопия

Из Москвы прямым рейсом можно вылететь в Аддис-Абебу (Ethiopian Airlines). Стоимость тура с перелетом стартует от 203 тыс. руб. на двоих. В пакет включены девять дней экскурсий к племенам Эфиопии с завтраками.

По материалам Ассоциации туроператоров России (АТОР), операторов Anex Tour и «1001 тур».