КНР выделит $50 млн в поддержку плана ООН по реагированию на пандемию

https://static.news.ru/photo/926501ee-fced-11ea-960b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Китая поддерживают главенствующую роль ООН в международных делах, в связи с чем выделят $50 млн в поддержку плана Организации Объединённых Наций по гуманитарному реагированию на пандемию коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказал глава КНР Си Цзиньпин во время общеполитических дебатов на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Китай принимает деятельное участие в международном сотрудничестве по борьбе с эпидемией. Наша страна отдает силы для обеспечения глобальной безопасности в области общественного здравоохранения <...> Мы и впредь будем делиться с партнёрами опытом, методами диагностики и лечения, оказывать помощь и поддержку нуждающимся странам, — говорится в обращении политика, опубликованного на YouTube-канале ООН.

Си Цзиньпин отметил, что Пекин выбрал путь мирного развития и не интересуется экспансией, ведением войн и созданием сфер влияния. Он добавил, что мировым лидерам не стоит пытаться политизировать тему борьбы против коронавирусной инфекции.

В этом году заседание Генассамблеи проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В зале ГА обязаны будут присутствовать по одному официальному представителю делегации от каждой страны. Главам государств и министрам было предложено записать видеообращения, позволить зачитать текст речи постоянным представителям или прибыть на заседание лично при условии прохождения двухнедельного карантина по прибытии в Нью-Йорк.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выступая на 75-й Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп в своей речи, посвящённой борьбе с коронавирусом, назвал КНР ответственным за пандемию. По словам главы Белого дома, мир вновь участвует в великой глобальной битве с невидимым врагом — китайским вирусом.