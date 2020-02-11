У Сбербанка поменяется владелец. Правительство собирается выкупить долю, принадлежащую Центробанку (50% плюс одна акция), за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной цене. Об этом сообщили в Министерстве финансов России. Эксперты выражают беспокойство по поводу того, как будут реагировать на новость финансовые рынки.

Как стало известно, Минфин и Банк России разработали совместный законопроект, который предусматривает выход ЦБ из капитала ПАО «Сбербанк России». Документ, определяющий порядок и условия продажи акций, уже поступил в правительство РФ.

Минфин России совместно с Центральным банком разработали законопроект, который предусматривает выкуп у Банка России пакета обыкновенных акций ПАО «Сбербанк России» по рыночной стоимости за счёт средств ФНБ. Речь идёт о ликвидных средствах, превышающих 7% порог. Инвестиции в акции Сбербанка соответствуют целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения, — сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

При этом, отметил он, выкуп доли не отменяет планов по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты. По его мнению, решение о продаже акций снимет потенциальную проблему конфликта интересов, который может возникнуть при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа.

Глава Минфина заверил при этом, что смена контролирующего акционера Сбербанка никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан. Министерство и Банк России солидарны в вопросах поддержки приоритетов, стратегии Сбербанка и видят необходимость сохранения политики его развития, подчеркнул он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанку принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 52,32% обыкновенных (то есть голосующих) акций, а его доля в уставном капитале составляет 50% плюс одна акция. Причём уменьшить её можно лишь на основании федерального закона.

Своё решение о продаже контрольного пакета регулятор объяснил тем, что ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года «значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа». Таким образом, нынешняя инвестиция, отмечает ЦБ, будет соответствовать целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения.

При совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа существует определённый конфликт интересов, которым тем сложнее управлять, чем более комплексным и обширным становится регулирование и экономические отношения в финансовой среде. Продажа Банком России акций ПАО «Сбербанк России» позволит снять вопросы в отношении такого конфликта интересов и равноудалённости регулятора от участников финансового рынка, — объясняется в заявлении Минфина.

В связи с готовящейся операцией ЦБ принял решение, что продажа на внутреннем рынке иностранной валюты, которую Банк России приобретёт у Фонда национального благосостояния в рамках реализации механизма бюджетного правила в связи с покупкой за счёт средств ФНБ пакета акций Сбербанка, будет осуществлена равномерно в течение трёх-семи лет после заключения указанной сделки, сказано в пресс-релизе Центробанка.

Банк России объявит ежедневный объём продажи иностранной валюты на внутреннем рынке, связанный с данной операцией, и дату начала этих продаж после определения стоимости и даты заключения сделки по покупке за счёт средств ФНБ пакета акций Сбербанка, — следует из документа.

При этом, отмечается, что Центробанк оставляет за собой право приостанавливать покупки или продажи иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

В мировой практике всё-таки не принято, чтобы центральные банки, будучи неприбыльными организациями, имели в своей структуре коммерческие банки. Отсюда вытекает прямой конфликт интересов. Об этом говорится даже в законе о Центральном Банке, где сказано, что подобный конфликт может иметь место, и что следует принимать соответствующие меры, чтобы такого не происходило. Ведь, например, тот же банк «Открытие» и другие являются для Сбербанка дочерними. Александр Хандруев вице-президент Ассоциации банков России и бывший первый заместитель председателя Центробанка вице-президент Ассоциации банков России и бывший первый заместитель председателя Центробанка

Второй момент, отмечает Хандруев, может заключаться в том, что имеется некая группа интересов. Например, вызывает беспокойство, что 40% акций Сбербанка принадлежат нерезидентам. «Любопытно, как они могут на это отреагировать», — сказал эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший первый заместитель председателя Центробанка полагает, что после покупки кабмином Сбербанка вряд ли случится смена топ-менеджмента (включая Германа Грефа).

К слову, ещё 23 января глава Сбербанка в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявлял о том, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития финансового учреждения.

Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я когда приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определённой. Если концепция будет изменена, то я не вижу своё место в компании, — гордо сказал он и добавил, что к смене основного акционера относится при этом скорее позитивно.

Наблюдательный совет при смене основного акционера будет вправе изменить стратегию развития банка. Поэтому Греф недаром в Давосе об этом предупредил во всеуслышание. Но я не думаю, что кабмин вдруг будет сейчас менять на скаку стратегию Сбербанка. Тем более что и само правительство на данный момент странноватое, мягко говоря. Мне кажется, что проблемы статуса Грефа настолько вторичны для правительства, что на его политику никто влиять пока не будет. Тем более почти посередине года. Сам же банк скорее всего выкупят к лету или летом. Юрий Юденков доцент кафедры государственной политики МГУ доцент кафедры государственной политики МГУ

По мнению эксперта, судьба Германа Грефа как главы Сбербанка и его стратегии развития, если и изменится, то произойдёт это не ранее 2021 года.