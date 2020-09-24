Греция готова восстановить полёты в Россию с 1 октября

https://static.news.ru/photo/5471f26a-feba-11ea-acdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Греция намерена возобновить авиасообщение с Россией с 1 октября. Афины направили в Москву официальное письмо с предложением о начале полётов.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники. Отмечается, что Греция хотела бы принимать рейсы в трёх городах: Афинах, Салониках и Ираклионе. При этом в России пока рассматривают возможность возобновления авиасообщения только по маршруту Москва — Афины.

Решение ещё не принято. Власти РФ опасаются восстанавливать авиасообщение в полном объёме из-за возросшего числа заражений коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти России и Кубы намерены проработать вопрос возобновления двухстороннего авиасообщения. Это следует из сообщения Росавиации по итогам рабочего визита в Москву заместителя премьер-министра республики Рикардо Кабрисаса Руиса. В ходе визита обсуждались вопросы взаимного сотрудничества.