Греция готова восстановить полёты в Россию с 1 октября

Греция намерена возобновить авиасообщение с Россией с 1 октября. Афины направили в Москву официальное письмо с предложением о начале полётов.
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Решение ещё не принято. Власти РФ опасаются восстанавливать авиасообщение в полном объёме из-за возросшего числа заражений коронавирусом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти России и Кубы намерены проработать вопрос возобновления двухстороннего авиасообщения. Это следует из сообщения Росавиации по итогам рабочего визита в Москву заместителя премьер-министра республики Рикардо Кабрисаса Руиса. В ходе визита обсуждались вопросы взаимного сотрудничества.
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