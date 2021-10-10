Глава Минстроя назвал сроки стабилизации цен на жильё

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что цены на жильё стабилизируются примерно через полгода. По его словам, баланс между спросом и предложением установится к середине следующего года, сообщают «Известия».

Ввод новых домов в эксплуатацию, в свою очередь, также будет способствовать стабилизации цен на апартаменты. Пока же предложение только продолжает нарастать, при этом спрос на недвижимость всё ещё остаётся высоким.

Сегодня все программы, которые реализует правительство, приведут к тому, что стабилизированная цена и выброс нового жилья кое-где понизят стоимость. В столицах наших крупных регионов пока спрос, конечно, очень высокий, там цены пока либо замерли, либо начали расти, — пояснил министр.

Файзуллин добавил, что в следующем году на рынке регионов появится новый градопотенциал и это приведёт к стабилизации ситуации. Эксперты считают, что цены на рынке жилья уже стабилизируются.

Почти везде рост цен на жильё себя исчерпал. Рынок будет более или менее спокойным, если, конечно, в экономике не будет глобальных изменений, — поясняет член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Ранее кабмин поручил Минстрою и Минпромторгу заняться проработкой стандартного жилья с мебелью. Возможность включения чистовой отделки и меблировки министерствам надо было рассмотреть к 7 октября.