Глава Минстроя назвал сроки стабилизации цен на жильё

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что цены на жильё стабилизируются примерно через полгода. По его словам, баланс между спросом и предложением установится к середине следующего года, сообщают «Известия».
Ввод новых домов в эксплуатацию, в свою очередь, также
Сегодня все программы, которые реализует правительство, приведут к тому, что стабилизированная цена и выброс нового жилья кое-где понизят стоимость. В столицах наших крупных регионов пока спрос, конечно, очень высокий, там цены пока либо замерли, либо начали расти, — пояснил министр.
Файзуллин добавил, что в следующем году на рынке регионов появится новый градопотенциал и это приведёт к стабилизации ситуации. Эксперты считают, что цены на рынке жилья уже стабилизируются.
Почти везде рост цен на жильё себя исчерпал. Рынок будет более или менее спокойным, если, конечно, в экономике не будет глобальных изменений, — поясняет член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
Ранее кабмин поручил Минстрою и Минпромторгу заняться проработкой стандартного жилья с мебелью. Возможность включения чистовой отделки и меблировки министерствам надо было рассмотреть к 7 октября.