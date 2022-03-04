Fitch понизило рейтинги 20 российских региональных администраций

Долгосрочные рейтинги 20 российских региональных органов власти понизило международное рейтинговое агентство Fitch. Оно поместило их в список Rating Watch на пересмотр с негативным прогнозом.

Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте 20 российских местных и региональных органов власти до «B», <...> в национальной валюте до «B+» и поместил в список Rating Watch «Негативный», — говорится в сообщении.

В число этих регионов вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Ставрополье, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтайский край, Новосибирск, республики Марий Эл, Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан.

Ранее агентство понизило долгосрочные рейтинги 32 российских банков, их внутренних и международных дочерних компаний и холдинговых компаний. Они были помещены в список Rating Watch для пересмотра с негативным прогнозом.

Также сообщалось, что Fitch Ratings понизило рейтинги 11 российских предприятий. Оно также поместило их в список на пересмотр с возможностью понижения.

Кроме того, Fitch понизило долгосрочный рейтинг России с уровня «BBB» до уровня «B».

В свою очередь, глобальный индексный провайдер FTSE Russel принял решение удалить Россию из своих фондовых индексов. Причиной стали санкции, введённые против страны после начала военной спецоперации на Украине.

О начале спецоперации по "денацификации и демилитаризации" Украины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.