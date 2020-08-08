Эксперт составил прогноз по курсу рубля до ноября 2020 года

https://static.news.ru/photo/c2e5202c-da6c-11ea-815e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган сообщил о вероятном снижении нацвалюты к доллару и евро. Данный фактор будет значительно сдерживать агрессию продавцов, отметил эксперт.

По словам Когана, первая неделя августа оказалась довольно перспективной. Также вероятны и значительные изменения ситуации на внутреннем рынке госдолга. На этой неделе Минфин решился на увеличение премии по размещаемым ОФЗ. Такой шаг привёл к возвращению покупателей.

Эксперт подчеркнул, что главное — это чтобы на мировых рынках сохранялась высокая склонность к риску, а разговоры о санкциях отошли на второй план. Взрывы в Бейруте никак не повлияли на ситуацию с финансами.

Как информировал NEWS.ru, международные резервы РФ по состоянию на 1 августа 2020 года выросли на 4% (или $22,881 млрд) по сравнению с показателями начала июля и составили $591,753 млрд. На 1 августа 2019 года международные резервы были на уровне $519,797 млрд.